Tối 29.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Lễ, Chủ tịch UBND xã Phước Giang (Quảng Ngãi), cho biết nước sông Phước Giang đang dâng cao trở lại, tràn qua tuyến tỉnh lộ 628 và tràn vào trụ sở xã Hành Dũng cũ.

Nước tràn qua tỉnh lộ 628 đoạn qua xã Phước Giang (Quảng Ngãi) ẢNH: V.L

Theo ông Lễ, sau đợt lũ từ ngày 28 đến sáng 29.11, nước đã rút, tỉnh lộ 628 không còn ngập. Tuy nhiên, mưa lớn tại khu vực miền núi Ba Tơ, Minh Long khiến nước từ thượng nguồn đổ về sông Phước Giang, làm mực nước dâng cao trở lại trong tối cùng ngày.

Nước tràn vào trụ sở UBND xã Phước Giang (Quảng Ngãi) ẢNH: V.L

"Hiện chính quyền địa phương đã giăng dây, đặt bảng cảnh báo không cho người và phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản", ông Lễ nói.

51 tuyến đường bị sạt lở, nhiều trường học hư hỏng

Cũng trong tối 29.11, Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo số 4 về công tác chỉ đạo ứng phó mưa lớn từ ngày 27 - 29.11. Theo báo cáo, mưa lũ đã gây ngập tại 33 xã, phường trên địa bàn tỉnh, làm hư hỏng nhiều công trình hạ tầng.

Sạt lở nghiêm trọng tại khu vực cầu dân sinh bắc qua kênh dẫn nước của thủy điện Sông Liên 1, thuộc thôn Ba Thành, xã Ba Động ẢNH: CTV

Trong lĩnh vực giáo dục, có 5 trường học bị hư hỏng. Tại xã Ba Vinh, trường mầm non Ba Vinh bị tốc mái tôn; trường tiểu học và THCS Ba Vinh có 8 phòng học bị tốc mái. Khu bán trú Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đặng Thùy Trâm bị thấm dột.

Tại xã Phước Giang, trường THCS Phước Giang, phân hiệu 1 trường THCS Hành Minh cũ và trường mầm non Phước Giang cơ sở chính (Trường mầm non Hoa Mai) bị thiệt hại nặng do mưa lớn, nhiều hạng mục không còn khả năng sửa chữa.

Mưa lũ còn gây sạt lở, hư hỏng tại 51 tuyến đường thuộc 22 xã. Hơn 20 vị trí xảy ra sạt lở taluy dương, taluy âm, đất đá tràn mặt đường, hư hỏng rãnh thoát nước dọc trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và đường do Sở Xây dựng quản lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hệ thống thủy lợi cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có 7 hồ chứa nước, đập bị hư hỏng một số hạng mục như bể tiêu năng, hệ thống kênh tiêu, kênh tưới. Ngoài ra, 36 đập dâng tại nhiều địa phương bị hư hỏng; 2 công trình cấp nước sinh hoạt tại Sơn Tây và Sơn Hà bị ảnh hưởng.

Mực nước nhiều sông vẫn ở mức cao

Theo số liệu quan trắc của cơ quan chức năng ở Quảng Ngãi vào lúc 17 giờ ngày 29.11, mực nước sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc ở mức 4,26 m, thấp hơn mức báo động 2 là 0,74 m.

Nước sông Vệ (Quảng Ngãi) vẫn còn khá cao, ảnh chụp trưa 29.11 ẢNH: HẢI PHONG

Trong khi đó, sông Vệ tại Trạm sông Vệ đạt 4,72 m, cao hơn báo động 3 là 0,22 m; sông Trà Câu tại trạm Trà Câu đạt 4,93 m, cao hơn báo động 2 là 0,43 m. Mực nước sông Trà Bồng tại Trạm Châu Ổ ở mức 2,61 m, cao hơn báo động 1 là 0,11 m.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về, các địa phương đang duy trì cảnh báo tại khu vực ngập sâu, sạt lở, chủ động triển khai phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân và hạn chế thiệt hại đối với các công trình hạ tầng.