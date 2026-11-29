Ngày 29.11, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đi kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Thiện Tín và Phước Giang. Trong đó đặc biệt quan tâm tình trạng sạt lở bờ sông Vệ kéo dài khoảng 1,2 km đang đe dọa 50 hộ dân cùng nhiều công trình hạ tầng, khiến địa phương lo ngại.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (đi đầu), đi kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn ẢNH: CAO HƯƠNG

Cùng đi có đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Sạt lở bờ sông Vệ đe dọa 50 hộ dân

Theo báo cáo của UBND xã Thiện Tín, từ ngày 10.11 đến nay, địa phương liên tiếp chịu ảnh hưởng của 3 đợt mưa lũ lớn, gây ngập lụt, chia cắt giao thông và sạt lở bờ sông Vệ, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Lãnh đạo xã Thiện Tín báo cáo nhanh về tình hình mưa lũ và công tác ứng phó trên địa bàn xã cho ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (đứng thứ 3 bên phải qua) ẢNH: CAO HƯƠNG

Riêng đợt mưa lũ từ tối 27.11, toàn xã có 213 nhà dân bị ngập sâu từ 0,7 - 1,5 m, 2.415 hộ bị cô lập. Nhiều tuyến đường, cầu tràn ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn. Chính quyền địa phương đã huy động 394 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ tham gia ứng phó, hỗ trợ người dân di dời tài sản, vật nuôi, sơ tán 273 người đến nơi an toàn. Đến thời điểm báo cáo, mưa lũ chưa gây thiệt hại về người.

Đáng lo ngại, tình trạng sạt lở bờ sông Vệ tại khu vực Bến Lấn, thôn Trường Khánh và thôn Nhơn Lộc tiếp tục diễn biến phức tạp, với tổng chiều dài khoảng 1,2 km. Các điểm sạt lở đang đe dọa trực tiếp 50 hộ dân, nhà văn hóa thôn, tuyến đường ĐT624B và di tích Trường Lũy.

Tại khu vực Bến Lấn, sau đợt mưa lũ ngày 27.11, bờ sông tiếp tục sạt lở, ăn sâu vào đất liền hơn 1 m, khiến người dân sống gần bờ sông thấp thỏm lo nguy cơ mất đất, ảnh hưởng nhà cửa.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (bên trái), tặng quà cho người dân vùng lũ ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

Ngoài sạt lở bờ sông, cầu Phú Thọ trên tuyến ĐH52 xây dựng từ năm 1999 hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Mố, trụ cầu bị xói mòn, tường chắn hai đầu cầu xô nghiêng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Mỗi khi lũ dâng cao, cầu bị ngập sâu, giao thông chia cắt, ảnh hưởng đến việc đi lại của khoảng 230 hộ dân.

81 hộ dân ở Phước Giang còn bị chia cắt

Tại xã Phước Giang, mưa lũ trong 2 ngày 27 và 28.11 khiến 613 hộ dân bị ngập sâu, chia cắt. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời 31 hộ đến nơi an toàn theo hình thức xen ghép. Nhiều khu dân cư bị ngập sâu, cô lập hoàn toàn, trong đó có các thôn Kim Thành, Đông Trúc Lâm và Sơn Hòa.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi (thứ 2, từ trái sang), kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ trên địa bàn ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

Đến 9 giờ ngày 29.11, mực nước trên sông Phước Giang và các nhánh sông đang xuống, nước trong nhà dân tại nhiều khu vực cơ bản đã rút. Tuy nhiên, vẫn còn 81 hộ bị chia cắt do các tuyến đường ngập sâu.

Một số điểm trên tuyến ĐT628, trong đó khu vực trước trụ sở UBND xã và Soi Dâu, nước còn ngập khoảng 0,4 m. Riêng tại thôn Sơn Hòa, tuyến ĐT628 vẫn bị chia cắt. Lực lượng công an đã tổ chức chốt chặn, không cho phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, tặng quà cho người dân vùng lũ ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

Mưa lũ cũng gây thiệt hại về nhà ở, giáo dục, y tế, sản xuất nông nghiệp, thủy lợi và giao thông. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, tổ chức dọn dẹp vệ sinh tại trụ sở cơ quan, trường học, hợp tác xã nông nghiệp, đồng thời hỗ trợ người dân vệ sinh nhà cửa, từng bước ổn định cuộc sống sau lũ.

Yêu cầu rà soát vùng sạt lở, không để người dân gặp nguy hiểm

Qua kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ghi nhận sự chủ động của chính quyền cơ sở và các lực lượng trong công tác ứng phó, sơ tán, hỗ trợ người dân trong những ngày mưa lũ.

Sạt lở bờ sông Vệ ảnh hưởng đến di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Trường Lũy, ảnh chụp 26.11 ẢNH: DUY HƯNG

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm các điều kiện thiết yếu phục vụ đời sống người dân; chủ động rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, xây dựng phương án di dời đến nơi an toàn, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, không để xảy ra thiệt hại về người.

Đồng thời, khẩn trương thống kê đầy đủ thiệt hại do mưa lũ; tổ chức vệ sinh môi trường, khử khuẩn, khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu ngay khi điều kiện cho phép; quan tâm hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Các địa phương phải tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, duy trì lực lượng, phương tiện ứng trực, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Đối với khu vực sạt lở bờ sông Vệ ảnh hưởng đến di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Trường Lũy, ông Nguyễn Đức Tâm yêu cầu chính quyền xã Thiện Tín có văn bản gửi các sở, ngành liên quan để phối hợp kiểm tra, đánh giá cụ thể mức độ ảnh hưởng, đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu nghiên cứu phương án đầu tư các công trình phòng, chống sạt lở theo hướng đồng bộ, bền vững, bảo đảm an toàn khu dân cư, hạ tầng giao thông, đồng thời gắn với yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di tích.