Lừa bán 'tượng cổ', chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Ngày 22.10, thông tin từ Công an H.Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Chí Tâm (33 tuổi, ngụ H.Dương Minh Châu, Tây Ninh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa bán các pho tượng cổ giả.



Đối tượng Nguyễn Chí Tâm, một trong 2 bị can lừa bán các pho tượng cổ giả ẢNH: C.A

Trước đó, cơ quan công an đã bắt giữ Võ Văn Kiên (34 tuổi, ngụ P.Gia Lộc, TX.Trảng Bàng, Tây Ninh) là đồng phạm với Nguyễn Chí Tâm, để điều tra hành vi tương tự.

Bước đầu, Kiên và Tâm khai nhận đã bàn bạc, thống nhất tìm mua các bức tượng đồng Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse với giá từ 1 - 1,5 triệu đồng rồi tự chế tác thêm các chữ, số "24-12-1728"; "GOLD 14K" để ngụy tạo nguồn gốc tượng là đồ cổ, làm bằng vàng, bạc có giá trị cao.

Sau khi ngụy tạo thành các pho tượng cổ, 2 bị can này tìm đến các giáo xứ, nhà thờ Công giáo để lừa bán lại với giá từ 15 - 20 triệu đồng/tượng.

2 bị can này khai nhận từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, cả 2 đã đi đến các tỉnh, thành: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, TP.HCM... để lừa bán "tượng cổ", chiếm đoạt của các nạn nhân khoảng 2 tỉ đồng, trong đó có một người dân ở H.Nghi Lộc (Nghệ An) bị chiếm đoạt 177 triệu đồng.