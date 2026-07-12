Lửa bốc ngùn ngụt, bao trùm căn nhà 3 tầng ở Gò Vấp

Tối 12.7, Công an phường Gò Vấp phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà 3 tầng nằm trên đường Phan Văn Trị.

Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại căn nhà trên đường Phan Văn Trị, cách giao lộ Phan Văn Trị - Nguyễn Oanh khoảng 1 km. Do tầng trệt được dùng để bán nước mía, xung quanh lại sát vách các cửa hàng, quán ăn, ngọn lửa nhanh chóng bắt vào các vật liệu dễ cháy và bốc cao ngùn ngụt.

Đám cháy bao trùm căn nhà trên đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Anh Phan Tuấn, một người dân sống gần hiện trường, cho biết lửa bén rất nhanh và bao trùm ngôi nhà trong thời gian ngắn.

"Lúc đó khói lửa mù mịt, các nhà xung quanh hoảng loạn, phải lập tức ôm một số tài sản giá trị chạy ra ngoài để tránh cháy lan", anh Tuấn chia sẻ.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (thuộc Công an TP.HCM) cách đó hơn 1 km đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường, phối hợp với công an địa phương triển khai phương án dập lửa.

Sau khoảng 20 phút nỗ lực phun nước cô lập đám cháy, hỏa hoạn đã được dập tắt hoàn toàn. Lãnh đạo UBND phường Gò Vấp cho biết vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người, tuy nhiên nhiều tài sản bên trong căn nhà đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu nghi do chập hệ thống điện.

Công an TP.HCM điều động xe chữa cháy đến hiện trường ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM cho biết các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ như cửa hàng tạp hóa, quán ăn, nhà trọ tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ do sử dụng điện, gas và chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Do đó, các cơ sở cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, không câu mắc tùy tiện, không sử dụng thiết bị điện kém chất lượng. Đối với khu vực bếp, cần bố trí bình gas đúng quy định, kiểm tra rò rỉ định kỳ và đảm bảo thông thoáng.

Ngoài ra, mỗi cơ sở cần trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy xách tay, bố trí lối thoát nạn thông thoáng, không để hàng hóa cản trở đường thoát hiểm. Chủ cơ sở và người lao động cần được tập huấn kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ và thoát nạn an toàn.