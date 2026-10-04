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    Lửa bùng lên từ chảo cơm chiên, căn bếp tiệm ăn ở Đà Lạt cháy đen
    VideoThời sự

    Lửa bùng lên từ chảo cơm chiên, căn bếp tiệm ăn ở Đà Lạt cháy đen

    Lâm Viên
    Lâm Viên

    Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa từ chiếc bếp gas đang chiên cơm đã vượt khỏi tầm kiểm soát, nhanh chóng cháy lan vào các vật dụng và tiệm tạp hóa bên cạnh. Vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra vào sáng ngày 4.10 trên đường Mạc Đĩnh Chi phường Xuân Hương - Đà Lạt (tại tỉnh Lâm Đồng) khiến cả khu phố một phen hoảng loạn.

    Khoảng 8 giờ 15 ngày 4.10, xảy ra vụ cháy quán ăn trên đường Mạc Đĩnh Chi, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng). Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

    Lửa bùng lên từ chảo cơm chiên, căn bếp tiệm ăn ở Đà Lạt cháy đen

    Cháy quán ăn giữa trung tâm Đà Lạt- Ảnh 1.

    Các lực lượng chức năng kịp thời khống chế vụ cháy quán ăn giữa trung tâm Đà Lạt

    ẢNH: LÂM VIÊN

    Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra cháy quán ăn, chủ quán đang chiên cơm thì bất ngờ phát hiện lửa bùng lên từ bếp gas. Ngọn lửa nhanh chóng bén vào các vật dụng trong quán.

    Người dân phát hiện vụ việc đã hỗ trợ dập lửa nhưng không khống chế được đám cháy. Lửa tiếp tục lan sang tiệm tạp hóa liền kề.

    Đọc thêm thông tin đầy đủ tại đây.

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