Khoảng 8 giờ 15 ngày 4.10, xảy ra vụ cháy quán ăn trên đường Mạc Đĩnh Chi, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng). Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Lửa bùng lên từ chảo cơm chiên, căn bếp tiệm ăn ở Đà Lạt cháy đen

Các lực lượng chức năng kịp thời khống chế vụ cháy quán ăn giữa trung tâm Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra cháy quán ăn, chủ quán đang chiên cơm thì bất ngờ phát hiện lửa bùng lên từ bếp gas. Ngọn lửa nhanh chóng bén vào các vật dụng trong quán.

Người dân phát hiện vụ việc đã hỗ trợ dập lửa nhưng không khống chế được đám cháy. Lửa tiếp tục lan sang tiệm tạp hóa liền kề.

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