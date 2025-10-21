Lựa chọn cán bộ 'đủ đức, đủ sức, đủ tài'

Tin tưởng vào đấu tranh phòng,chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Theo báo cáo, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm nâng cao đời sống của người dân như: hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; miễn học phí cho học sinh; khám sức khỏe định kỳ, miễn giảm viện phí; đầu tư xây dựng trường học nội trú tại 248 xã biên giới đất liền; đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội để người thu nhập thấp có điều kiện cải thiện nhà ở.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân ẢNH: GIA HÂN

Cử tri và nhân dân cũng đánh giá cao kỳ họp thứ 9 QH khóa XV đã tháo gỡ các điểm nghẽn và tiếp tục hoàn thiện thể chế về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội để phục vụ kịp thời cho bộ máy nhà nước vận hành sau sáp nhập, sắp xếp. Đồng thời, tin tưởng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tiếp tục thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả rất quan trọng…

Song ông Chiến cho hay nhiều ý kiến còn băn khoăn, lo lắng về chính sách áp đặt thuế quan của Mỹ, mặc dù đã có điều chỉnh nhưng vẫn còn nguy cơ rủi ro lớn cho các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam; tác động của lạm phát toàn cầu, sự biến động khó lường của giá vàng và BĐS đến kinh tế trong nước.

Một vấn đề khác là tình hình thiên tai, "bão chồng bão, lũ chồng lũ", gây hậu quả rất nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản, đời sống; tình trạng ngập lụt, tắc đường chưa có giải pháp tháo gỡ hiệu quả ở Hà Nội và TP.HCM; tình trạng lừa đảo chưa được giải quyết triệt để. Cùng với đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, tố cáo ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; thủ tục hành chính giải quyết còn chậm, chưa đáp ứng kỳ vọng của người dân. Tình trạng cán bộ, công chức cấp xã "vừa thừa, vừa thiếu", cần được quan tâm giải quyết rốt ráo hơn…

Cử tri lo ngại trước biến động giá vàng, bất động sản

Sớm thực hiện chính sách tiền lương mới

Trên cơ sở các ý kiến, ông Đỗ Văn Chiến cho biết, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN kiến nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và ban hành các hướng dẫn, biện pháp tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp, sáp nhập; bảo đảm thực sự tinh, gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo tiếp nhận, tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các tầng lớp nhân dân góp ý vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; quan tâm lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, lựa chọn được những người xứng đáng "đủ đức, đủ sức, đủ tài" gánh vác công việc của đất nước, của địa phương.

Cùng đó, quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật số; đồng bộ thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai…; giải quyết cắt giảm các thủ tục hành chính ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; sớm hoàn thành việc xác định vị trí việc làm, số lượng biên chế tương ứng, từ đó thực hiện chính sách tiền lương mới.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN cũng đề nghị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, gây bức xúc cho cử tri và nhân dân.

Ngoài ra, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống sản xuất, mua bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng; tình trạng giả danh cơ quan nhà nước, lợi dụng không gian mạng để đe dọa, lừa đảo gây tâm trạng hoang mang trong đời sống xã hội; kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm minh những người tung tin thất thiệt, phương hại đến lợi ích của tổ chức, cá nhân, của Đảng và Nhà nước…