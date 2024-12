Lừa đảo 1,95 tỉ đồng, chi hội trưởng phụ nữ hầu tòa

Ngày 11.12, TAND tỉnh Kon Tum đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Thị Liễu (56 tuổi, trú thôn Nhơn Khánh, xã Sa Nhơn, H.Sa Thầy) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, trong thời gian làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Nhơn Khánh, bà Nguyễn Thị Liễu có làm dịch vụ cho vay tiền để đáo hạn ngân hàng.

Bị cáo Nguyễn Thị Liễu bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: TRANG ANH

Thông qua người quen giới thiệu, vợ chồng ông Phạm Đình Tuấn (ở Kon Tum) đã cho bà Liễu vay với lãi suất 1.500 đồng/triệu đồng/ngày. Sau đó, bà Liễu đã nhiều lần vay mượn rồi thanh toán đầy đủ tiền gốc và lãi nên đã chiếm được lòng tin của vợ chồng ông Tuấn.

Trong thời gian từ tháng 5 - 7.2019, ông Tuấn đã cho bà Liễu vay 38 khoản. Tuy nhiên bà Liễu chỉ trả được cho ông Tuấn cả gốc và lãi 20 khoản vay. Còn lại 18 khoản với tổng số tiền là 1,95 tỉ đồng, bà Liễu dùng để trả nợ người khác và mất khả năng thanh toán.

Đối với số tiền này, ông Tuấn đã nhiều lần liên hệ đòi nợ nhưng bà Liễu không trả, do đó ông Tuấn đã làm đơn tố giác lên cơ quan công an. Tại cơ quan công an, bà Liễu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Liễu 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.