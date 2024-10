Ngăn chặn kẻ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt 850 triệu đồng

Tin từ Công an tỉnh Gia Lai ngày 2.10 cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) vừa kịp thời ngăn chặn đối tượng giả danh công an để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 850 triệu đồng.

Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 30.9, kẻ lừa đảo đã gọi điện thoại cho chị N.T.H (trú tại P.Hoa Lư, TP.Pleiku) bằng số điện thoại 0858xxxxxx, tự xưng là cán bộ làm căn cước công dân thuộc Công an TP.Pleiku, yêu cầu chị cung cấp một số thông tin cá nhân liên quan để hỗ trợ thực hiện việc định danh điện tử mức độ 2.

Sau đó, kẻ giả danh công an đã gửi cho chị H. đường link để chị đăng nhập, khai báo.

Do nghe xưng là cán bộ công an nên chị H. đã tin tưởng, sau đó đăng nhập đường link trên và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn. Kẻ lừa đảo sau đó đã chiếm quyền điều khiển thiết bị, truy cập ứng dụng ngân hàng điện tử, rồi chuyển toàn bộ số tiền 850 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của chị H. đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Khi phát hiện bị chiếm đoạt số tiền trên, chị H. đã khẩn trương trình báo với cơ quan công an.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo cán bộ nhanh chóng kiểm tra, xác minh ban đầu và thực hiện các biện pháp kỹ thuật chuyên biệt để truy vết đối tượng; đồng thời khẩn trương liên lạc, phối hợp với các chi nhánh ngân hàng thương mại tại Gia Lai để truy vết, xác minh dòng tiền, tạm khóa chiều ghi nợ (khóa chiều chuyển đi).

Kết quả đã phối hợp tạm giữ được toàn bộ số tiền 850 triệu đồng trong 5 tài khoản ngân hàng mà đối tượng giả danh công an sử dụng để chiếm đoạt, luân chuyển dòng tiền.

Qua vụ việc này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) khuyến cáo người dân khi có số điện thoại lạ gọi đến tự xưng là cán bộ công an, cần hết sức bình tĩnh; trực tiếp đến cơ quan công an để giải quyết công việc có liên quan đến cá nhân; không truy cập, đăng nhập các đường link lạ do đối tượng gửi hoặc chuyển tiền đến tài khoản do đối tượng yêu cầu để đề phòng bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người dân khi nhận được các cuộc điện thoại xưng là cán bộ công an yêu cầu cung cấp, xác thực thông tin cá nhân cần kiểm tra bằng cách liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ với cán bộ công an cơ sở, để được hướng dẫn, xử lý, tránh trường hợp bị kẻ gian lừa đảo.