Lừa đảo giải cứu người từ Campuchia về nước rồi cưỡng đoạt tài sản

Theo Công an tỉnh Bình Dương, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, công an đã phát hiện nghi phạm chuyên đăng tải các clip trên mạng xã hội giải cứu người bị lừa bán sang Campuchia về Việt Nam. Theo nhận định của công an, thực chất đây là thủ đoạn lừa đảo của tội phạm mua bán người và tội phạm cưỡng đoạt tài sản nên công an đã theo dõi, triệt phá.

Cũng trong thời gian theo dõi, Công an tỉnh Bình Dương nhận được trình báo của người thân 2 bị hại là C.L (quê Kiên Giang) và T.A.M (quê Bà Rịa - Vũng Tàu) về việc bị một người đàn ông đe dọa phải đưa tiền để chuộc người thân được giải cứu từ Campuchia về nước.

Trưa 22.12, khi người đàn ông đang nhận tiền từ người thân của các nạn nhân tại một quán cà phê trên đường Hưng Định 31 (P.Hưng Định, TP.Thuận An, Bình Dương) thì bị cảnh sát hình sự bắt quả tang.

Nghi phạm Sơn Phà La bị bắt giữ CÔNG AN CUNG CẤP

Qua làm việc, người đàn ông khai nhận là Sơn Phà La đồng thời là chủ tài khoản TikTok tên "TQ", cầm đầu nhóm chuyên giải cứu người từ Campuchia về Việt Nam.

Nạn nhân làm cho công ty lừa đảo, bị tra tấn đánh đập

Sơn Phà La khai nhận những người được giải cứu đã tự nguyện sang Campuchia để làm việc trong các công ty chuyên lừa đảo qua mạng internet.

Sau khi vào làm việc, quản lý của các công ty lừa đảo đưa số điện thoại, tài khoản Zalo, Facebook, số dư tài khoản trong ngân hàng của các cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài cho những người vào làm việc công ty để kết bạn, làm quen, nhắn tin yêu đương, hoặc lừa sử dụng các ứng dụng đầu tư chứng khoán, tiền ảo, đầu tư vàng siêu lợi nhuận… để nạn nhân chuyển tiền.

Ban đầu những người làm việc trong công ty lừa đảo được trả lương đầy đủ. Tuy nhiên trong quá trình làm việc nếu không đạt chỉ tiêu sẽ bị đánh đập, tra tấn. Do đó những người này đã liên hệ với tài khoản TikTok tên "TQ" để yêu cầu được giải cứu.

Theo điều tra ban đầu của công an, Sơn Phà La đã câu kết với một số người Campuchia và người Việt Nam sống ở Campuchia thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người được yêu cầu giải cứu.

Thực chất Sơn Phà La và các công ty lừa đảo qua mạng do người nước ngoài làm chủ là cùng chung một đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Để được giải cứu, những người này phải ứng trước cho Sơn Phà La 170 triệu đồng. Sau khi nhận tiền thì Sơn Phà La đưa nạn nhân về địa bàn giáp ranh biên giới giữa Campuchia và Việt Nam và yêu cầu nạn nhân đưa 230 triệu đồng thì mới đưa về Việt Nam.

Nghi phạm dùng xe ô tô này để đưa 2 người từ Campuchia về Việt Nam rồi cưỡng đoạt tiền CÔNG AN CUNG CẤP

Sau đó, do không có đủ 230 triệu đồng để trả cho Sơn Phà La nên 2 người kể trên đã bị đưa về Bình Dương để chờ người thân mang tiền đến chuộc. Sơn Phà La còn đe dọa nếu không có đủ tiền chuộc thì những người này sẽ bị đưa đi bán nội tạng.

Khi người nhà mang tiền đến giao cho Sơn Phà La thì công an đã bắt quả tang, thu giữ được 400 triệu đồng, 2 điện thoại và 1 xe ô tô biển số 83A-123.01 để mở rộng điều tra vụ án.