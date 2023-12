Nghi ngờ bị 'công an Zalo' lừa đảo, người phụ nữ đến công an trình báo

Sáng 23.12, tin từ Công an TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho biết, vừa kịp thời ngăn người phụ nữ chuyển 180 triệu đồng cho các nghi can có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo đó, chiều 22.12, bà T.N.V (69 tuổi, ngụ P.3, TP.Bạc Liêu) đến Công an P.3 trình báo có người gọi điện thoại giới thiệu là Công an TP.Đà Nẵng và yêu cầu bà mở tài khoản, chuyển tiền vào, vì có liên quan đến vụ mua bán trái phép chất ma túy.

Bà T.N.V đến công an trình báo CACC

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an P.3 báo cáo cho Công an TP.Bạc Liêu. Qua xác minh cho thấy, ngày 21.12, bà V. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0852.254.998, giọng nữ tự xưng là nhân viên tổng đài Viettel, mã số nhân viên 1681.

Người này thông báo về việc có người sử dụng thông tin cá nhân của bà V. đăng ký sim điện thoại, địa chỉ tại TP.Đà Nẵng, dùng để kêu gọi từ thiện, quảng cáo, lừa đảo trúng thưởng. Sau đó, người này chuyển máy cho người tự xưng là cán bộ Công an TP.Đà Nẵng tên P. nói chuyện, yêu cầu kết bạn Zalo với bà V.

P. trong trang phục công an liên tục gọi video qua Zalo để nói về nội dung bà V. liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy và hăm dọa sẽ bắt bà. Ngày 22.12, đang nói chuyện, P. chuyển máy cho người tên T. và giới thiệu là cán bộ cấp cao của mình. T. yêu cầu bà V. đến ngân hàng mở tài khoản, trước khi đi và sau khi làm xong phải thông báo cho P. biết.

Sau khi bà V. mở tài khoản, P. yêu cầu bà V. bán hết tài sản nộp vào; đồng thời gửi số tài khoản và mật khẩu đăng nhập cho P. Khi ngân hàng trả lời 7 ngày sau mới có mật khẩu, P. không ngừng hối thúc bà V. cung cấp sớm.

Do lo sợ liên quan đến vụ mua bán trái phép chất ma túy như một số đối tượng đe dọa, bà V. bán 2 lượng vàng 24 K và 2.000 USD (được 180 triệu đồng), chuẩn bị nộp vào tài khoản. Trước khi nộp, bà V. nghi mình bị lừa đảo nên đến công an trình báo.

Qua xác minh, công an xác định bà V. không có tiền án, tiền sự, không có biểu hiện vi phạm pháp luật. Nhận định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức trên không gian mạng, Công an TP.Bạc Liêu yêu cầu bà V. không chuyển tiền theo yêu cầu của những người lạ. Đồng thời, công an hướng dẫn bà V. hủy số tài khoản đã đăng ký.