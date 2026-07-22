Theo Tiến sĩ tâm lý học, thượng tá Nguyễn Hải Lâm (Phó trưởng khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân), các đối tượng lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ" thường lợi dụng vấn đề nhận thức, nhu cầu, cảm xúc và vấn đề sức khỏe của nạn nhân để từng bước tạo niềm tin và thông qua qua đó chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

"Cần phải khẳng định là không phải mọi hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ đều là trái pháp luật mà chỉ khi các đối tượng sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm làm cho khách hàng hiểu sai bản chất giao dịch để chiếm đoạt tài sản thì mới cấu thành hành vi phạm tội theo quy định của pháp luật hình sự", thượng tá Lâm nêu.

Lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ: Tại sao người có học vấn cũng không thoát bẫy lừa?

Hậu quả nặng nề của lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ'

Lý giải về việc một số nạn nhân là người có học thức, có địa vị nhưng vẫn trở thành nạn nhân, Thượng tá Nguyễn Hải Lâm cho biết, khi đã bước chân vào cuộc chơi, nạn nhân sẽ bị thao túng, dần dần mất đi tính phòng thủ và kết quả là rơi vào bẫy sở hữu hợp đồng kỳ nghỉ.

Cạnh đó, thượng tá Nguyễn Hải Lâm nhấn mạnh, một người có học vấn cao không đồng nghĩa với việc họ có trải nghiệm xã hội phong phú, đặc biệt là về các thủ đoạn phạm tội tinh vi. Khi đối mặt với một kịch bản lừa đảo, nạn nhân bị đưa vào một môi trường hoàn toàn xa lạ với chuyên môn của họ.

Thượng tá Nguyễn Hải Lâm cho biết, hiểu được quy trình thao túng tâm lý chính là 'vaccine' hiệu quả nhất để phòng tránh tội phạm lừa đảo dưới hình thức 'hợp đồng kỳ nghỉ' ẢNH: THẢO NHÂN

Mặt khác, người có học vấn và địa vị xã hội rất coi trọng danh dự và uy tín của mình trước gia đình, đồng nghiệp và xã hội. Khi nhận ra mình bị lừa ở những bước đầu tiên, thay vì dừng lại và tìm kiếm sự trợ giúp, họ chọn cách tự giải quyết trong im lặng. Họ tiếp tục nộp thêm tiền với hy vọng lấy lại vốn để "xóa dấu vết" sai lầm, bảo vệ hình ảnh hoàn hảo của bản thân.

Đáng chú ý, hậu quả của tội phạm lừa đảo dưới hình thức hợp đồng "sở hữu kỳ nghỉ" không chỉ dừng ở thiệt hại về tài chính, mà còn để lại hậu quả về mặt tâm lý nặng nề đối với các nạn nhân. Trong trường hợp này, thượng tá Nguyễn Hải Lâm khuyến cáo nạn nhân nên nhìn thẳng vào sự thật, chia sẻ với người thân trong gia đình hoặc và phối hợp với cơ quan chức năng để có phương án bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Cạnh đó, các nạn nhân có thể tìm đến các chuyên gia tâm lý để tham vấn, giải tỏa gánh nặng tâm lý. Đồng thời, gia đình cũng phải có sự đồng hành, chia sẻ, trở thành chỗ dựa tâm lý cho các nạn nhân vượt qua khó khăn.