Lừa đảo ngày càng tinh vi, ngân hàng đang làm gì để bảo vệ người dùng?

‘Suýt thì mất trắng’: Những hình thức lừa điển hình và công nghệ ngân hàng đã can thiệp ra sao?

Vừa qua, lợi dụng chính sách tặng quà 100.000 đồng cho người dân nhân dịp Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2.9, một số đối tượng xấu đã tung ra nhiều chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Chúng gửi tin nhắn hoặc đường link giả mạo với nội dung ‘nhận quà tặng 100.000 đồng’, ‘điền thông tin để nhận tiền’, ‘cài đặt VNeID để nhận quà’; thậm chí giả mạo cán bộ nhà nước, công an, ngân hàng gọi điện yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc chuyển tiền để ‘xác thực’. Không dừng lại ở đó, nhiều fanpage và website giả mạo cơ quan chức năng cũng được lập ra để thu thập dữ liệu cá nhân. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân phải đặc biệt cảnh giác trước chiêu trò ‘nhận tiền miễn phí’, tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật tài khoản ngân hàng (mật khẩu, mã OTP,...) cho bất kỳ ai; không bấm vào đường link lạ và không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Những chiêu trò này cho thấy tội phạm mạng ngày càng tinh vi khi biết tận dụng sự kiện thời sự để giăng bẫy. Và không ít người dùng đã suýt rơi vào bẫy nếu không có những cảnh báo kịp thời từ phía ngân hàng. Câu chuyện của chị Thúy, khách hàng ACB, là minh chứng rõ ràng: chỉ một cảnh báo bật ra đúng lúc cũng đủ giữ lại số tiền tích góp.

Trong lúc đặt phòng khách sạn, chị Kelly Thúy nhận được đường dẫn thanh toán với giao diện giống hệt trang web chính chủ, thậm chí có cả biểu tượng tích xanh. Ngay khi chị nhập mã OTP, hệ thống lập tức cảnh báo giao dịch bất thường và tạm khóa dịch vụ Ngân hàng số . 'Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nhận được thông báo từ ACB là tài khoản bên nhận không hợp lệ, sau khi liên hệ, nhân viên tổng đài nói với tôi rằng do tôi giao dịch với tài khoản nghi ngờ gian lận nên đã khóa để bảo vệ tài khoản của tôi ‘ chị kể. Nhờ phản ứng kịp thời, số tiền 42 triệu đồng trong tài khoản chị vẫn an toàn.

Phản hồi của KH Kelly Thúy trên trang cá nhân Facebook

Những tình huống này không còn hiếm gặp trong kỷ nguyên ngân hàng số. Điều đáng nói là thay vì phản ứng thủ công, ACB đã chủ động thiết lập các lớp bảo vệ tự động ngay từ hệ thống. Khi phát hiện tài khoản thụ hưởng nằm trong danh sách cảnh báo, ngân hàng sẽ hiển thị thông báo, tạm thời dừng giao dịch và hướng dẫn khách hàng kiểm tra lại thông tin chuyển khoản. Quan trọng hơn, không chỉ dừng ở cảnh báo, ACB còn ứng dụng loạt công nghệ để giám sát và xử lý lừa đảo theo thời gian thực. Hệ thống được thiết kế để phân tích hành vi bất thường, nhận diện dấu hiệu gian lận dựa trên dữ liệu lịch sử giao dịch, đồng thời tự động phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro.

Điểm khác biệt là toàn bộ quá trình này không chỉ dựa vào máy móc. Một nhóm chuyên viên chuyên trách đã được thành lập để xử lý các tình huống khẩn cấp, bao gồm tổng đài viên, nhân viên tại quầy và bộ phận kỹ thuật. Các chuyên viên đều được trang bị đầy đủ kiến thức và quy trình, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng từ cảnh báo đầu tiên đến khi xử lý vụ việc.

Từ những nỗ lực trong việc cập nhật công nghệ, đầu tư vào quy trình và con người, ACB đã thành công ngăn chặn hơn 20.000 giao dịch lừa đảo, bảo vệ an toàn gần 1.500 tỷ đồng của khách hàng ACB khỏi nguy cơ thất thoát chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025. Những con số này không chỉ thể hiện vai trò của công nghệ, mà còn là minh chứng cho chiến lược lấy bảo mật làm trọng tâm trong hành trình số hóa của ngân hàng.

Giao dịch an toàn bắt đầu từ một giây tỉnh táo

Theo Bộ Công an, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025 đã phát hiện hơn 4.500 tên miền lừa đảo, xử lý gần 1.500 vụ việc với tổng thiệt hại khoảng 1.660 tỷ đồng. Những con số này cho thấy không gian mạng đang chịu sức ép lớn và việc giữ an toàn không chỉ trông chờ vào công nghệ. Một lãnh đạo ngành công an từng nhấn mạnh: mỗi người dân chính là ‘pháo đài’ quan trọng để bảo vệ an toàn số. Thực tế cho thấy phần lớn các vụ mất tiền đều bắt nguồn từ một khoảnh khắc chủ quan như nhấn vào đường dẫn lạ, nhập mã xác thực theo chỉ dẫn của kẻ gian hoặc quá tin vào giao diện ‘chuyên nghiệp’ của một trang web giả mạo.

Vì vậy, mỗi người dùng cần hình thành phản xạ cảnh giác thường trực. Khi ứng dụng ngân hàng đưa ra cảnh báo, hãy dừng lại để kiểm tra. Khi có yêu cầu chuyển tiền gấp, cần xác minh qua kênh chính thức trước khi thao tác. Và khi thấy dấu hiệu bất thường, liên hệ tổng đài của ngân hàng luôn là lựa chọn an toàn hơn. Chỉ cần tỉnh táo thêm một nhịp, người dùng có thể tránh được những cú sập bẫy tưởng chừng rất hợp lý.

Khách hàng tham khảo nguyên tắc giao dịch an toàn tại đây, hoặc liên hệ Contact Center 24/7 theo hotline (028) 38 247 247 hoặc liên hệ CN/PGD gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.