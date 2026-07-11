Lừa đảo tiền số, vì sao vẫn có người sập bẫy?

Thủ đoạn lôi kéo

Một ngày đầu tháng 7, PV Thanh Niên nhận được cuộc điện thoại từ số 0914963xxx, chào mời đầu tư tiền số với lợi nhuận hấp dẫn. Thử làm theo hướng dẫn, chúng tôi được giới thiệu tham gia nhóm Telegram D.S.J và tải ứng dụng về để bắt đầu giao dịch. Trong nhóm, hàng loạt nickname bắt đầu khoe lợi nhuận thông qua những ảnh chụp tài khoản. Người quản trị kêu gọi những người mới vào chỉ cần góp vốn ban đầu với số tiền tối thiểu 1.000 USD (tương đương 26 triệu đồng) thì sẽ có lãi mỗi ngày và sau 2 tháng bắt đầu được rút vốn ra. Thấy chúng tôi ngần ngại, một nickname tên "thầy Long" đã nhắn tin riêng và tiếp tục thuyết phục đây là một dự án sàn đầu tư quốc tế rất uy tín, nhiều người đã tham gia và làm giàu rất nhanh. Sau một hồi diễn thuyết mà chúng tôi vẫn còn chưa yên tâm, "thầy Long" không nản lòng và tiếp tục quay lại hôm sau để dụ dỗ đầu tư. Trong lúc đó, những tài khoản trong nhóm chat không ngừng trò chuyện rôm rả và khoe chiến tích mỗi ngày. Thấy con mồi vẫn chưa chịu cắn câu, "thầy Long" bắt đầu nản và cùng lúc đó, những tài khoản ảo cũng im bặt. Chỉ vài ngày sau, hầu hết các tài khoản trong group chat Telegram đều hiển thị trạng thái "đã bị xóa".

Đa số nạn nhân của sàn tiền ảo là do bị lợi nhuận làm cho hoa mắt và bị dụ dỗ tình cảm ẢNH: QUANG THUẦN TẠO BẰNG AI

Không chỉ lôi kéo, làm quen thông qua những cuộc gọi rác, những ứng dụng kết nối cộng đồng cũng được khai thác tối đa để tìm con mồi. Một buổi tối sau giờ làm, anh L.Q.H, 43 tuổi, sống tại TP.HCM, mở ứng dụng R. (kết nối những người chơi thể thao vào chung nhóm) để xem lịch các buổi giao lưu thể thao. Giữa hàng loạt thông báo, anh để ý đến một tin nhắn từ một tài khoản có tên L.E. Người này viết rằng đã vô tình nhìn thấy hồ sơ của anh và cảm thấy anh là một người thân thiện, yêu thể thao nên muốn làm quen. Cuộc trò chuyện diễn ra khá tự nhiên. L.E. giới thiệu mình đang làm việc tại Singapore và vì không sử dụng được tiếng Việt nên cả hai trao đổi bằng tiếng Anh. Mỗi ngày, cô đều nhắn tin hỏi thăm, kể chuyện công việc, chia sẻ những bữa ăn, những con phố mình đi qua hay vài bức ảnh về cuộc sống thường ngày. Dần dần, hai người nói chuyện nhiều hơn, từ thể thao, công việc cho đến cuộc sống cá nhân.

Sau hơn 2 tuần trò chuyện, câu chuyện bất ngờ chuyển sang một hướng khác. L.E kể rằng ngoài công việc chính, cô còn có một nguồn thu nhập từ việc xử lý các giao dịch thương mại điện tử. Theo lời cô, công việc này mang lại khoản lợi nhuận khá tốt và chỉ cần thao tác trên điện thoại mỗi ngày. Đúng lúc ấy anh H. phát hiện một điều bất thường là trong nhóm bạn cùng chơi pickleball, nhiều người cũng nhắc đến một cô gái tên L.E. Khi đối chiếu các đoạn tin nhắn, mọi người đều ngạc nhiên vì nội dung gần như giống hệt nhau: từ lời chào đầu tiên, cách giới thiệu bản thân, những câu chuyện về cuộc sống ở Singapore cho đến việc dẫn dắt sang đầu tư vào tiền điện tử. Lúc đó, anh H. mới hiểu rằng mình không phải người duy nhất được lựa chọn.

Sự lôi kéo, dụ dỗ với lợi nhuận cao của một số cò mồi đã khiến bà T., 52 tuổi, ngụ Thanh Hóa, lóa mắt và bị mất số tiền đầu tư lên đến hơn 7 tỉ đồng. Bà T. kể, sau nhiều năm làm việc và tích cóp, bà có trong tay một khoản tiền tiết kiệm để dành cho tuổi già và chưa từng nghĩ sẽ đầu tư vào tiền điện tử hay các dự án công nghệ, bởi bản thân gần như không hiểu gì về lĩnh vực này. Thế nhưng sau khi một số người làm quen trên mạng và tìm đến gặp gỡ, tỏ ra am hiểu tài chính, nói năng tự tin và giới thiệu về một dự án mang tên X., liên tục khẳng định đây là cơ hội hiếm có để đồng tiền nhàn rỗi sinh lời, thì sự cảnh giác của bà đã bắt đầu lung lay. Không chỉ dừng ở những cuộc trò chuyện, họ còn mời bà T. tham dự các buổi giới thiệu dự án được tổ chức tại những địa điểm sang trọng. Ban đầu bà T. quyết định tham gia với số vốn không quá lớn, nhưng mỗi ngày nhìn thấy tiền của mình đang sinh lợi dễ dàng, bà đã mạnh tay đầu tư hơn theo những lời tư vấn đầy mê hoặc. Cứ như vậy, số vốn bỏ vào ngày một lớn, cho đến khi tổng số tiền đã lên gần 7,3 tỉ đồng.

Đến khi bà T. muốn thu hồi vốn, lần đầu tiên gửi yêu cầu bán tài sản, hệ thống báo lỗi. Bà thử lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba, kết quả vẫn không thay đổi. Ít ngày sau, tài khoản không còn đăng nhập được. Mọi liên lạc với những người từng nhiệt tình tư vấn cũng dần trở nên khó khăn. Những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao biến mất, bà mới hiểu rằng số tài sản hàng tỉ đồng hiển thị trên màn hình chưa bao giờ là tiền thật. Đó chỉ là những con số được tạo ra để giữ chân nhà đầu tư và khiến họ tiếp tục nạp thêm tiền.

Đánh vào lòng tham

Từng là nạn nhân của sàn đầu tư tiền ảo, anh Cao Minh Hùng, ngụ P.Thủ Đức, TP.HCM, chua xót kể: "Tôi đã biết ngay từ đầu đây là sàn tiền ảo dụ dỗ để lừa đảo, nhưng vì lòng tham và mong muốn kiếm được tiền nhanh nên tôi đánh liều tham gia. Nghĩ trong bụng mình sẽ kiếm tiền nhanh chóng rồi rút ra trước lúc bị sập, nhưng tôi quá chủ quan, thậm chí còn lôi kéo người nhà vào đầu tư cùng. Sau đó chưa đến thời hạn 2 tháng theo cam kết được rút lại vốn, sàn ảo đó bị sập, tôi may mắn rút được một ít tiền nhưng người nhà tôi thì bị mất hết tiền. Sau cú lừa ấy, tôi vừa bị mất tiền vừa rạn nứt luôn tình cảm trong gia đình".

Chỉ trong vài tháng gần đây, cơ quan công an đã triệt phá nhiều đường dây, băng nhóm lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tài chính, dụ dỗ tình cảm… với số lượng nạn nhân lên đến hàng ngàn, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng. Tuy nhiên, điều quan trọng là thủ đoạn này không mới nhưng luôn có nạn nhân mới. Theo các chuyên gia an ninh mạng, bằng cách tìm kiếm con mồi thông qua điện thoại, mạng xã hội…, các đối tượng lừa đảo đánh vào lòng tham và nhu cầu làm giàu để dẫn dụ theo hình thức đa cấp. Ban đầu các đối tượng giới thiệu các kênh đầu tư tài chính, chứng khoán hoặc tiền ảo trên các nền tảng trực tuyến do họ tự tạo lập khi đã tạo được sự tin tưởng với nạn nhân. Trường hợp nạn nhân còn do dự, đối tượng lừa đảo cung cấp tài khoản "dùng thử" (thường được giới thiệu là của người thân) để tạo cảm giác an toàn. Trong quá trình trải nghiệm, các giao dịch đều hiển thị lợi nhuận cao (từ 5 - 50%), thậm chí đối tượng còn khẳng định có thể "đánh thắng gần như tuyệt đối" nhằm củng cố niềm tin. Khi nạn nhân tham gia đầu tư, ban đầu các đối tượng can thiệp vào hệ thống để người chơi thắng, cho phép rút một số tiền nhỏ nhằm tạo lòng tin; đồng thời tiếp tục dụ dỗ nạn nhân nạp số tiền lớn hơn để tăng lợi nhuận, thậm chí giả vờ cùng "đầu tư" để tạo sự đồng hành. Khi số tiền nạp vào lớn (có thể lên đến hàng trăm triệu hoặc hàng tỉ đồng), những kẻ lừa đảo sẽ tìm cách khóa tài khoản hoặc khiến tài khoản thua lỗ.