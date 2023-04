Lừa huy động vốn mua bán đất, chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Ngày 7.4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự bà Lê Thị Thanh Xuân (53 tuổi, ngụ xã Bồi Sơn, H.Đô Lương, Nghệ An), để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Xuân tại cơ quan công an C.A

Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định để thực hiện hành vi lừa đảo, bà Xuân đã tìm kiếm những người có nhu cầu bán đất ở TP.Vinh, H.Đô Lương và các địa bàn lân cận để thu thập thông tin.

Sau khi có thông tin người bán đất, sơ đồ thửa đất, người phụ nữ này đã thông tin không đúng sự thật, như: chuẩn bị có đường quy hoạch chạy qua, mở rộng đường, sắp xây dựng khu đô thị... để lôi kéo những người quen có kinh tế khá giả tham gia hùn vốn mua đất.

Tuy nhiên, toàn bộ số tiền các bị hại góp vốn, bà Xuân đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định bà Xuân đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại với số tiền hơn 6 tỉ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An thông báo ai là nạn nhân của bà Xuân nhưng chưa trình báo công an, liên hệ với cơ quan này để được giải quyết.