Chưa có sổ đỏ vẫn được tách thửa, hợp thửa

Theo luật Đất đai sửa đổi, được Quốc hội thông qua ngày 21.11, có hiệu lực từ ngày 1.7.2027, người sử dụng đất được tách thửa, hợp thửa khi có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hoặc đủ điều kiện được cấp sổ đỏ.

Như vậy, việc có sổ đỏ không phải là điều kiện bắt buộc đối với tất cả trường hợp tách thửa, hợp thửa đất. Quy định này liên quan trực tiếp đến những hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất đủ điều kiện được cấp sổ đỏ nhưng chưa thực hiện thủ tục cấp sổ, nay có nhu cầu tách thửa, hợp thửa.

Việc tách thửa, hợp thửa đất còn phải bảo đảm các điều kiện như còn thời hạn sử dụng, có lối đi, không có tranh chấp... ẢNH: NGÂN NGA

Tuy nhiên, việc tách thửa, hợp thửa đất còn phải bảo đảm các điều kiện sau:

Đất còn thời hạn sử dụng.

Đất không có tranh chấp.

Quyền sử dụng đất không bị kê biên hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Bảo đảm có lối đi vào thửa đất.

Riêng việc tách thửa đất phải đáp ứng diện tích tối thiểu và điều kiện cụ thể theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Trường hợp phân chia quyền sử dụng đất theo bản án, quyết định của tòa án mà không bảo đảm diện tích tối thiểu và điều kiện tách thửa thì không thực hiện tách thửa, trừ trường hợp bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực thi hành trước ngày 1.8.2024.

Điều kiện tách thửa đất không áp dụng đối với trường hợp nhà nước thu hồi một phần thửa đất, hoặc nhận chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội đã được nhà nước chấp thuận.

Hợp thửa đất không bắt buộc cùng loại đất, thời hạn sử dụng

Luật Đất đai sửa đổi còn quy định việc hợp thửa đất trong khu dân cư hiện hữu không bắt buộc cùng loại đất, hình thức giao đất, cho thuê đất và thời hạn sử dụng đất.

Trên thực tế, nhiều hộ gia đình sử dụng nhà đất trong cùng một khuôn viên nhưng gồm nhiều thửa đất liền kề, có mục đích và thời hạn sử dụng khác nhau như đất ở, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản.

Theo quy định nêu trên, sự khác nhau về loại đất, hình thức giao đất, cho thuê đất và thời hạn sử dụng đất không còn là điều kiện bắt buộc phải thống nhất khi hợp thửa đất trong khu dân cư hiện hữu. Tuy nhiên, việc hợp thửa không đồng nghĩa với việc toàn bộ diện tích đất sau khi hợp thửa trở thành đất ở.

Chưa nộp đủ tiền đất, trường hợp nào vẫn được chuyển nhượng, tặng cho?

Theo luật Đất đai sửa đổi, người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất…

Tuy nhiên, người sử dụng đất thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc cá nhân là người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hỗ trợ về đất đai mà chậm thực hiện, hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì được chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Những trường hợp này phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính khi thực hiện đăng ký biến động đất đai.

Đối với trường hợp tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, người nhận tặng cho thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người nhận thừa kế được tiếp tục ghi nợ nghĩa vụ tài chính.

Ngoài ra, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện khi chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho cá nhân khác trong cùng đơn vị hành chính cấp tỉnh thì không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.