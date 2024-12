Lực lượng công an tiếp tục gương mẫu, đi đầu

Hội nghị có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Sát với dân, sát với cơ sở

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, thống nhất đánh giá năm 2024, Đảng ủy Công an T.Ư đã đạt nhiều kết quả quan trọng, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm; gương mẫu, giữ vững an ninh quốc gia; kéo giảm tội phạm bền vững… được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhiệt liệt biểu dương những thành tích của Bộ Công an, trong đó luôn đi đầu trong các công tác xã hội, quan tâm các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và đồng bào các dân tộc cả nước. Những hình ảnh Công an nhân dân (CAND) trong lòng nhân dân tiếp tục được cải thiện rất nhiều, từ các cán bộ cơ sở công an xã đến CSGT, cảnh sát hình sự… đây là điều rất đáng mừng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: BỘ CÔNG AN

Theo Tổng Bí thư, sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, sự gương mẫu đã khác hẳn, nhìn thấy tính chính quy, tinh nhuệ, hiện đại ngay từ trong lực lượng như hoàn thành cơ bản trụ sở công an xã, trang bị phương tiện, hoạt động rất hiệu quả.

"Ngay từ xã giải quyết rất nhiều vấn đề an ninh trật tự ở cơ sở, giải quyết các yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Sát với dân, sát với cơ sở, giải quyết ngay từ sớm, ngay từ đầu; giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân. Dân giờ không cần lên tỉnh, lên huyện mà có thể ở nhà làm các thủ tục, rất thuận lợi, không phải "một cửa" mà không còn cửa nào nữa", Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương.

Cạnh đó, Tổng Bí thư đánh giá cao việc tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 18 của Đảng ủy Công an T.Ư. Nhiều vụ án "long trời, lở đất" cũng được công an cấp huyện triệt phá, hàng ngàn người trong nước và thế giới bị lừa, thu 5.200 tỉ đồng.

"Huyện có thể làm được những việc như thế thì xã cũng có thể làm được, khi được Bộ hướng dẫn, cung cấp thông tin. Đây là cơ sở để nghiên cứu tổ chức bộ máy cấp huyện, càng trực tiếp ở xã càng tốt. Bà con đi mấy trăm cây số mới đến huyện, đến tỉnh rất vất vả. Đây là sự chuyển biến rất lớn của lực lượng CAND, gương mẫu đi đầu, để lại nhiều bài học kinh nghiệm", Tổng Bí thư nhìn nhận.

Quyết tâm bước vào kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư nhấn mạnh 3 vấn đề trọng tâm trong thời gian tới, trong đó lưu ý lực lượng CAND cần làm gì trong kỷ nguyên mới, phải suy nghĩ đóng góp gì cho đất nước phát triển giàu mạnh từ công tác quản lý của mình.

"An ninh trật tự tốt rồi thì phải làm gì để duy trì, quản lý như thế nào để phát triển kinh tế - xã hội, cho đất nước trật tự, kỷ cương hơn, cho xã hội an toàn, nhân dân được sống trong hạnh phúc hơn. Bảo vệ nhân dân là phải tính đến những chuyện như vậy, cả nước đang chuyển mình thì công an cũng phải làm để phục vụ cho công cuộc đó", Tổng Bí thư gợi mở.

Thứ hai, cần tiếp tục làm tốt việc tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước; giữ vững an ninh quốc gia, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống và tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Thứ ba, lực lượng CAND phải dành toàn tâm, toàn lực, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trọng tâm là bảo vệ nhân sự và văn kiện; tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp trong CAND và chuẩn bị tốt nhất Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.