Hãng AFP đưa tin lực lượng PKK đã hoàn tất việc rút quân vào ngày 18.11 khỏi 14 căn cứ nằm tại vùng núi Hakurk, địa bàn quan trọng của PKK ở khu vực giáp ranh Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Phía cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết sau khi các căn cứ được sơ tán, Bộ Quốc phòng nước này sẽ vô hiệu hóa các hang động và nơi trú ẩn tại những địa bàn trên, theo Hãng thông tấn Anadolu.

Việc rút quân khỏi các căn cứ được xem là một yếu tố thiết yếu trong tiến trình hòa bình giữa PKK và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực đã khiến hơn 50.000 người thiệt mạng.

Theo các nguồn tin an ninh, những động thái gần đây cho thấy tiến trình này đang đạt được bước tiến, với những diễn biến cụ thể, có thể kiểm chứng và nhiều cột mốc quan trọng đã được vượt qua.

Hình ảnh lực lượng PKK ở miền bắc Iraq hồi tháng 5.2013 ẢNH: AP

Hồi tháng 8, Ankara đã thông qua một đạo luật ân xá có giới hạn dành cho các thành viên lực lượng PKK, tạo thêm bước tiến cho các cuộc đàm phán hòa bình khởi động từ năm 2025. Tiến trình này được điều phối dưới sự giám sát của một hội đồng gồm 4 tiểu ban, trong đó có 1 tiểu ban phụ trách vấn đề giải trừ vũ khí với sự tham gia của ông Abdullah Ocalan, thủ lĩnh PKK đang bị giam giữ.

Dù đang thụ án tù trên đảo Imrali ngoài khơi Istanbul, ông Ocalan vẫn có ảnh hưởng đáng kể đến các nỗ lực hòa bình. Theo AFP, gần đây, ông được chuyển đến một khu giam giữ mới trên đảo này.

Bên cạnh đó, lời kêu gọi của ông Ocalan hồi năm 2025 được cho là đã thúc đẩy PKK tuyên bố giải thể vào tháng 5.2025. Hai tháng sau, các thành viên tổ chức này thực hiện nghi thức phá hủy vũ khí mang tính biểu tượng tại miền bắc Iraq, thể hiện cam kết chấm dứt đấu tranh vũ trang.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MGK) dự kiến chính thức xác nhận việc giải giáp và giải thể PKK trước cuộc họp tiếp theo, dự kiến diễn ra ngày 27.11. Tuy nhiên, đạo luật ân xá được thông qua hồi tháng 8 không đề cập đến tương lai của ông Ocalan.