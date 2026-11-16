Lùi xe trên cao tốc, tài xế xe đầu kéo có nguy cơ hết điểm bằng lái

Ngày 16.11, tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa phát hiện và lập biên bản xử lý tài xế xe đầu kéo có hành vi lùi xe trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Hình ảnh tài xế xe đầu kéo điều khiển lùi phương tiện trên cao tốc

ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Trước đó, khoảng 11 giờ 4 phút ngày 15.11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km50 trên tuyến cao tốc nói trên, tổ công tác phát hiện xe đầu kéo biển số 50E-145.xx kéo theo rơ moóc đang thực hiện hành vi lùi xe trên cao tốc.

Nhận thấy hành vi này tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, lực lượng CSGT đã dừng phương tiện, kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế T.T.T.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi lùi xe trên đường cao tốc bị phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, qua kiểm tra dữ liệu, lực lượng CSGT xác định giấy phép lái xe của tài xế T.T.T tại thời điểm vi phạm chỉ còn 8/12 điểm. Do đó, nếu quyết định xử phạt có hiệu lực và việc trừ điểm được thực hiện theo quy định, tài xế này sẽ bị trừ hết số điểm còn lại trên giấy phép lái xe.

Theo quy định, người bị trừ hết điểm giấy phép lái xe không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Sau ít nhất 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người lái xe mới được tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Nếu đạt yêu cầu, giấy phép lái xe sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.

Lực lượng CSGT cảnh báo lùi xe trên cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm. Do các phương tiện lưu thông với tốc độ cao, tài xế phía sau khó có thể dự đoán và xử lý kịp thời khi bất ngờ gặp xe đang lùi trên làn đường.

Chỉ một thao tác lùi xe sai quy định cũng có thể dẫn đến va chạm liên hoàn, gây hậu quả nghiêm trọng cho nhiều người tham gia giao thông. Vì vậy, người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối tuân thủ quy định khi lưu thông trên cao tốc, không vì bất kỳ lý do gì mà tự ý lùi xe trên tuyến đường này.