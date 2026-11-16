Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên mới đây lập biên bản xử lý một tài xế điều khiển ô tô đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn qua khu vực nút giao Bách Quang.

Trước đó, ngày 9.11.2026, trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khi một tài xế bất chấp quy định, điều khiển ô tô con mang biển kiểm soát 98A-850.xx đi lùi trên đường cao tốc. Đáng nói, hành vi này diễn ra tại khu vực nút giao Bách Quang, nơi các phương tiện lưu thông với tốc độ cao.

Tài xế ô tô bị phạt 35 triệu đồng vì lùi xe trên cao tốc - Video: Cục CSGT

Sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển ô tô vi phạm là ông N.V.D (sinh năm 1966, trú tại tỉnh Bắc Ninh). Đến ngày 12.11.2026, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế này về hành vi "điều khiển xe ô tô đi lùi trên đường cao tốc".

Theo Cục CSGT, với hành vi vi phạm nói trên, ông D bị áp dụng mức phạt tiền 35 triệu đồng, đồng thời trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.

Lùi ô tô trên cao tốc bị phạt thế nào?

Theo quy định tại khoản 2, điều 16 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người điều khiển phương tiện không được lùi xe ở đường một chiều, khu vực cấm dừng, nơi đường bộ giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, nơi tầm nhìn bị che khuất, trong hầm đường bộ và trên đường cao tốc.

Đây là quy định bắt buộc nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt trên những tuyến đường được thiết kế cho phương tiện di chuyển với tốc độ cao. Bởi lẽ, việc ô tô bất ngờ dừng lại hoặc chuyển sang hướng lùi có thể khiến các phương tiện phía sau không kịp xử lý, dẫn đến nguy cơ va chạm liên hoàn.

Vì chủ quan và xem thường luật giao thông, không ít tài xế bị xử phạt rất nặng vì lỗi lái xe ô tô đi lùi trên cao tốc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đáng chú ý, theo điểm đ, khoản 11, điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô thực hiện hành vi đi ngược chiều, lùi xe hoặc quay đầu xe trên đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng, trừ trường hợp xe ưu tiên đang thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.

Bên cạnh đó, tài xế vi phạm còn bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe. Đây là một trong những mức trừ điểm cao nhất đối với người điều khiển ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

Liên quan đến vụ việc nói trên, Cục CSGT tiếp tục khuyến cáo người điều khiển phương tiện tuyệt đối không lùi xe, quay đầu hoặc đi ngược chiều trên đường cao tốc. Trường hợp đi quá lối ra hoặc bỏ lỡ nút giao cần chuyển hướng, tài xế phải tiếp tục di chuyển đến nút giao tiếp theo để ra khỏi cao tốc đúng quy định.

Việc cố tình lùi xe để tiết kiệm một đoạn đường, dù chỉ vài chục mét, không những khiến tài xế đối mặt với mức xử phạt nghiêm khắc mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, đe dọa an toàn của chính mình và những người cùng tham gia giao thông.