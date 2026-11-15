Xe tải và xe đầu kéo dàn hàng 'bò chậm' trên cao tốc gây bức xúc

Tình huống giao thông gây bức xúc được ghi nhận vào khoảng 15 giờ 37 phút ngày 12.11.2026 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua địa bàn xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng.

Theo hình ảnh được người ngồi trên ô tô con cùng lưu thông quay lại, thời điểm nói trên, xe này cùng nhiều phương tiện khác đang di chuyển trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, hướng từ Khánh Hòa về TP.HCM. Khi đến khu vực gần cầu Đá Hàng, tài xế và những người đi cùng tỏ ra bất bình khi phát hiện phía trước có hai xe cỡ lớn, gồm một xe đầu kéo kéo theo sơ-mi rơ-moóc mang biển kiểm soát 29R-522.10 và một xe tải mang biển kiểm soát 50F-079.51, chạy gần như song song, chiếm cả hai làn đường.

Xe tải và xe đầu kéo dàn hàng "chạy rùa bò" trên cao tốc gây bức xúc - Video: CTV

Đáng nói, theo người phản ánh, hai phương tiện này duy trì tốc độ khá chậm, nhiều thời điểm chỉ khoảng 60 km/giờ và liên tục chạy ngang nhau trên quãng đường dài vài km. Việc cả hai xe cùng di chuyển với tốc độ thấp khiến nhiều ô tô phía sau không có khoảng trống để vượt lên, buộc phải giảm tốc độ và nối đuôi nhau di chuyển.

Theo phương án tổ chức giao thông được Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt vào tháng 10.2026, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cho phép ô tô con, xe khách dưới 29 chỗ và xe tải có khối lượng toàn bộ không quá 3,5 tấn lưu thông với tốc độ tối đa 90 km/giờ. Trong khi đó, xe khách giường nằm và các loại xe còn lại có tốc độ tối đa 80 km/giờ. Tốc độ tối thiểu trên tuyến là 60 km/giờ.

Như vậy, việc xe tải hoặc xe đầu kéo di chuyển ở tốc độ khoảng 60 km/giờ chưa đủ căn cứ xác định vi phạm quy định về tốc độ. Tuy nhiên, nếu phương tiện chạy chậm hơn các xe khác cùng chiều nhưng vẫn bám làn bên trái, không chuyển về làn bên phải khi có điều kiện an toàn, tài xế có thể bị xem xét xử lý về hành vi sử dụng làn đường không đúng quy định.

Cục CSGT đề xuất làn vượt xe, xử lý nghiêm hành vi chạy chậm chiếm làn trái

Thực tế, tình trạng xe tải, xe đầu kéo chạy chậm nhưng liên tục chiếm làn đường sát dải phân cách giữa trên các tuyến cao tốc đã được Cục CSGT nhiều lần cảnh báo. Theo cơ quan này, việc các phương tiện chạy chậm nhưng không chủ động nhường làn khiến dòng xe phía sau bị cản trở, làm giảm khả năng thông hành và gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Để khắc phục, Cục CSGT đã phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu phương án tổ chức làn đường sát dải phân cách giữa thành làn chuyên dùng để vượt xe. Theo đề xuất, phương tiện chỉ sử dụng làn bên trái khi có nhu cầu vượt xe phía trước. Sau khi hoàn thành việc vượt và bảo đảm an toàn, tài xế phải chuyển trở lại làn đường bên phải, không tiếp tục chạy liên tục trên làn vượt.

Tài xế ô tô chạy chậm hơn các xe khác cùng chiều nhưng không đi về làn đường bên phải có thể bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đáng chú ý, cuối tháng 9.2026, Cục Đường bộ Việt Nam đã đề nghị các đơn vị quản lý nghiên cứu phương án thí điểm tổ chức làn vượt xe trên ba tuyến cao tốc, gồm Hà Nội - Hải Phòng, Cầu Giẽ - Cao Bồ và Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Như vậy, tuyến cao tốc xảy ra tình huống nói trên cũng nằm trong danh sách được xem xét áp dụng giải pháp này. Tuy nhiên, đây vẫn là phương án đề xuất nghiên cứu, chưa đồng nghĩa quy định làn trái chỉ dành để vượt đã được triển khai trên tuyến.

Bên cạnh giải pháp tổ chức lại giao thông, Cục CSGT cũng tăng cường xử lý hành vi chạy chậm nhưng không đi về làn đường bên phải. Gần đây nhất, ngày 9.11.2026, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã lập biên bản xử phạt một tài xế xe đầu kéo sau khi xác minh phản ánh trên mạng xã hội về việc phương tiện chạy tốc độ thấp nhưng không chuyển về làn bên phải. Tài xế thừa nhận vi phạm và bị xử phạt 900.000 đồng.

Theo khoản 1, điều 13 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, phương tiện di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải theo chiều đi của mình. Trong khi đó, điểm p, khoản 3, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với tài xế ô tô chạy chậm hơn các xe khác cùng chiều nhưng không đi về làn đường bên phải, trừ trường hợp các xe khác đang chạy quá tốc độ quy định.