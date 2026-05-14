Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Lượng tiền gửi dân cư tăng chậm, doanh nghiệp giảm sâu

Thanh Xuân
Thanh Xuân
14/05/2026 18:21 GMT+7

Ngân hàng Nhà nước vừa mới công bố số liệu về lượng tiền gửi dân cư tại các tổ chức tín dụng tháng 1 tăng chậm, trong khi tiền gửi của các tổ chức kinh tế lại âm.

Theo dữ liệu công bố, lượng tiền gửi dân cư tại các tổ chức tín dụng tháng 1 đạt 10,381 triệu tỉ đồng, tăng 0,45% so với cuối năm trước. Các tổ chức tín dụng đã thu hút 46.000 tỉ đồng từ dân cư. Đây là tháng thứ 5 lượng tiền gửi dân cư tăng lên. Mức tăng của tháng 1 đã chậm lại nhiều so với tháng 12.2025.

Lượng tiền gửi dân cư tăng chậm, doanh nghiệp giảm sâu- Ảnh 1.

Lượng tiền gửi dân cư tăng chậm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế tháng 1 lại sụt giảm mạnh 1,62%, xuống 6,08 triệu tỉ đồng. Lượng tiền gửi của khối tổ chức kinh tế sụt giảm 100.000 tỉ đồng so với tháng trước đó. Như vậy chỉ sau 2 tháng tăng, lượng tiền gửi của khối tổ chức kinh tế sụt giảm trở lại. Từ mức 8,35 triệu tỉ đồng của tháng 9.2025 xuống 5,714 tỉ đồng vào tháng 10, lượng tiền gửi của các doanh nghiệp hồi phục lên 6,18 triệu tỉ đồng vào tháng 12.2025.

Dù vậy, tổng phương tiện thanh toán (loại các khoản phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng) tăng 0,69%, lên 19,578 triệu tỉ đồng. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp tổng phương tiện thanh toán tăng nhưng vẫn chưa quay lại được mức cao đạt được của tháng 9.2025 ở 19,98 triệu tỉ đồng.

Trong tháng 1, nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động, trong đó có cả các ngân hàng thương mại nhà nước. Xu hướng lãi suất tăng kéo dài từ tháng 10.2025 qua đến năm 2026. Các mức lãi suất 7%/năm xuất hiện nhiều hơn ở các nhà băng. Điểm đáng lưu ý trên thị trường tháng 1 là giá vàng tăng khá mạnh 19 triệu đồng/lượng, lên đỉnh 192,9 triệu đồng/lượng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến lượng tiền gửi giảm.

Tin liên quan

'Khoảng trống' lãi suất bao giờ lấp đầy?

'Khoảng trống' lãi suất bao giờ lấp đầy?

Lãi suất huy động đã đồng loạt giảm trong 2 tuần qua nhưng lãi vay vẫn chưa thể đi xuống. Điều này tạo ra một "khoảng trống" khiến doanh nghiệp sốt ruột nhưng lại giúp các nhà băng có thêm khoản lợi nhuận.

Khám phá thêm chủ đề

tiền gửi Dân cư doanh nghiệp ngân hàng Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận