Lượng tiền gửi dân cư tăng chậm, doanh nghiệp giảm sâu

Theo dữ liệu công bố, lượng tiền gửi dân cư tại các tổ chức tín dụng tháng 1 đạt 10,381 triệu tỉ đồng, tăng 0,45% so với cuối năm trước. Các tổ chức tín dụng đã thu hút 46.000 tỉ đồng từ dân cư. Đây là tháng thứ 5 lượng tiền gửi dân cư tăng lên. Mức tăng của tháng 1 đã chậm lại nhiều so với tháng 12.2025.

Trong khi đó, lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế tháng 1 lại sụt giảm mạnh 1,62%, xuống 6,08 triệu tỉ đồng. Lượng tiền gửi của khối tổ chức kinh tế sụt giảm 100.000 tỉ đồng so với tháng trước đó. Như vậy chỉ sau 2 tháng tăng, lượng tiền gửi của khối tổ chức kinh tế sụt giảm trở lại. Từ mức 8,35 triệu tỉ đồng của tháng 9.2025 xuống 5,714 tỉ đồng vào tháng 10, lượng tiền gửi của các doanh nghiệp hồi phục lên 6,18 triệu tỉ đồng vào tháng 12.2025.

Dù vậy, tổng phương tiện thanh toán (loại các khoản phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng) tăng 0,69%, lên 19,578 triệu tỉ đồng. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp tổng phương tiện thanh toán tăng nhưng vẫn chưa quay lại được mức cao đạt được của tháng 9.2025 ở 19,98 triệu tỉ đồng.

Trong tháng 1, nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động, trong đó có cả các ngân hàng thương mại nhà nước. Xu hướng lãi suất tăng kéo dài từ tháng 10.2025 qua đến năm 2026. Các mức lãi suất 7%/năm xuất hiện nhiều hơn ở các nhà băng. Điểm đáng lưu ý trên thị trường tháng 1 là giá vàng tăng khá mạnh 19 triệu đồng/lượng, lên đỉnh 192,9 triệu đồng/lượng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến lượng tiền gửi giảm.