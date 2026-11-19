Tập 213 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của MC Thanh Thảo, cùng 2 khách mời là ca sĩ Lưu Hương Giang và nhiếp ảnh gia Thiên Minh. Họ cùng hợp sức vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng về hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Nghị lực của cô bé 16 tuổi sau biến cố

Trong chương trình, câu chuyện của Nguyễn Linh Đan (16 tuổi) khiến nhiều người xót xa. Từ nhỏ, em đã thiếu vắng tình thương của cha, mẹ qua đời vì bạo bệnh. Sau biến cố, Linh Đan sống cùng bà ngoại Lê Thị Dé (sinh năm 1947).

Tháng 3.2025, bà Dé bị đột quỵ, liệt nửa người bên phải, mất khả năng nói và không thể tự chăm sóc bản thân. Từ đó, Linh Đan vừa đi học vừa quán xuyến việc nhà, chăm sóc bà. Những lúc em đến trường, bà phải ở nhà một mình, nhờ người dì sống gần đó hỗ trợ ăn uống, vệ sinh cá nhân.

Lưu Hương Giang nghẹn ngào trước hoàn cảnh khó khăn của Linh Đan Ảnh: NSX

Hai bà cháu hiện sống dựa vào khoản lương hưu khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng. Thương bà, Linh Đan thường nhịn ăn sáng để tiết kiệm chi phí. Dù phải dành nhiều thời gian chăm sóc người thân, em vẫn duy trì thành tích học sinh giỏi suốt nhiều năm. Có năng khiếu hội họa, cô bé còn nhận vẽ tranh thuê qua mạng với giá khoảng 50.000 đồng mỗi bức để kiếm thêm thu nhập.

Linh Đan ước mơ thi vào Trường đại học Mỹ thuật công nghiệp tại Hà Nội, theo học ngành Thiết kế thời trang. Tuy nhiên, học phí và chi phí sinh hoạt khi xa nhà là gánh nặng lớn. Em cũng không khỏi lo lắng khi bà ngoại ngày càng yếu, cần người chăm sóc thường xuyên.

Lưu Hương Giang, Thanh Thảo chia sẻ đầy xúc động

Do bà ngoại không thể đến trường quay, Linh Đan một mình tham gia chương trình. Chứng kiến câu chuyện của cô bé, MC Thanh Thảo cùng các khách mời nhanh chóng đến bên động viên. Khi nghe Linh Đan chia sẻ: “Bà đã chăm sóc con từ nhỏ, bây giờ là thời gian để con báo hiếu bà”, nữ MC bật khóc. Cô liên tục ôm an ủi, cảm phục sự hiểu chuyện và tinh thần lạc quan của cô bé trước những biến cố cuộc sống.

Dàn khách mời hết mình với các thử thách trong chương trình Ảnh: NSX

Ca sĩ Lưu Hương Giang cũng không giấu được xúc động khi lắng nghe câu chuyện của Linh Đan. Nữ ca sĩ bất ngờ nhận ra những khung cảnh quen thuộc nơi mình từng lớn lên và biết cả hai từng học cùng một trường cấp ba. Cuộc gặp gỡ với cô bé đồng hương càng khiến cô đồng cảm. Lưu Hương Giang cho biết vốn không muốn khóc trước đám đông nhưng vẫn không thể kìm nén cảm xúc.

Trước những trăn trở của Linh Đan về tương lai học tập, Lưu Hương Giang quyết định giữ liên lạc và đồng hành cùng em. Nữ ca sĩ hứa hỗ trợ toàn bộ chi phí để Linh Đan hoàn thành chương trình THPT, đồng thời tiếp tục lo liệu việc học nếu em trúng tuyển đại học. Sự hỗ trợ này giúp cô bé vơi bớt gánh nặng kinh tế, thêm động lực theo đuổi ước mơ.

Nhiếp ảnh gia Thiên Minh cũng dành nhiều lời động viên Linh Đan. Cảm phục sự tự tin, mạnh mẽ của cô bé, anh không khỏi xót xa khi em phải trưởng thành quá sớm. Để khích lệ niềm đam mê hội họa của Linh Đan, Thiên Minh quyết định mua hai bức tranh do em vẽ với giá gấp 10 lần mức bán thông thường. MC Thanh Thảo cũng mua một bức tranh với giá 10 triệu đồng để tặng con gái, đồng thời góp phần hỗ trợ Linh Đan trang trải cuộc sống và học tập.