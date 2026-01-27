Sắc vóc tuổi 42 của ca sĩ Lưu Hương Giang

Như Thanh Niên thông tin, trước đó trên trang cá nhân, ca sĩ Lưu Hương Giang có bài đăng dài, chia sẻ khi phải nhận những ý kiến trái chiều liên quan đến ngoại hình. Cụ thể trong bài đăng, giọng ca 8X trình làng dự án âm nhạc mới mang tên Tiếng dương cầm và em. Tuy nhiên, thay vì bàn luận về âm nhạc, nhiều ý kiến đề cập đến hình ảnh hiện tại của nữ ca sĩ, cho rằng cô "không còn như xưa".

Trước những tranh cãi này, Lưu Hương Giang đã có bài đăng làm rõ. Cô thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Mọi ý kiến về âm nhạc Giang xin tiếp nhận nhưng những góp ý về nhan sắc thì Giang xin phép bỏ qua. Nếu mỗi ngày bạn phải nghe những lời góp ý, thậm chí mỉa mai về nhan sắc thì rút kinh nghiệm như thế nào hay chỉ khiến bạn tổn thương và kém tự tin đi".

Sắc vóc gây chú ý của Lưu Hương Giang

Ở tuổi ngoài 40, Lưu Hương Giang khiến công chúng chú ý khi ngày càng tự tin với nhan sắc và vóc dáng của mình. Nữ ca sĩ thẳng thắn bày tỏ quan điểm yêu phiên bản hiện tại, không để những lời bàn tán hay góp ý về ngoại hình chi phối cảm xúc và lựa chọn cá nhân Ảnh: FBNV

Lưu Hương Giang sinh năm 1983 tại Ninh Bình, được khán giả biết đến rộng rãi từ năm 2004 khi tham gia Sao Mai điểm hẹn mùa đầu tiên. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô ghi dấu ấn với loạt sản phẩm âm nhạc như Tôi là Lưu Hương Giang, Cải Bắp, Chuyển động… Bên cạnh ca hát, Lưu Hương Giang còn được đánh giá cao ở khả năng sáng tác, với những ca khúc từng tạo hiệu ứng tốt như Quá yêu, Đừng ngoảnh lại... Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ từng có thời gian dài tự ti vì nhược điểm cánh mũi to, phập phồng khi hát trên sân khấu. Sau khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, cô cảm thấy thoải mái và tự tin hơn, đồng thời cho rằng chỉ bản thân mới hiểu rõ mình thực sự cần điều gì, thay vì bị chi phối bởi những lời miệt thị Ảnh: FBNV

Bên cạnh những ý kiến trái chiều, Lưu Hương Giang vẫn nhận được nhiều lời động viên, khen ngợi từ khán giả về vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Ở tuổi 42, nữ ca sĩ duy trì vóc dáng gợi cảm nhờ chăm chỉ tập nhảy, thể dục kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh Ảnh: FBNV

Nhờ body săn chắc, ít mỡ thừa, bà mẹ hai con tự tin diện các trang phục trẻ trung, cắt xẻ gợi cảm mà không e ngại tuổi tác Ảnh: FBNV

Đời thường, Lưu Hương Giang ưa chuộng phong cách năng động với quần jeans, sneakers, áo phông hoặc áo hai dây tôn nét quyến rũ, gợi cảm. Cô cũng chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, tối giản, gần như chỉ đánh son để giữ vẻ tự nhiên Ảnh: FBNV

Theo Lưu Hương Giang, phẫu thuật thẩm mỹ hay chăm sóc ngoại hình không chỉ dành cho những cô gái trẻ mà là nhu cầu chính đáng của bất kỳ ai mong muốn hoàn thiện bản thân Ảnh: FBNV



