Sắc vóc tuổi 42 của ca sĩ Lưu Hương Giang

Bên cạnh những ý kiến trái chiều bàn về vẻ ngoài khác lạ khi can thiệp thẩm mỹ của ca sĩ Lưu Hương Giang, cô cũng được nhiều người ngợi khen bởi vẻ ngoài quyến rũ, gợi cảm mặc dù đã ngoài 40.
Như Thanh Niên thông tin, trước đó trên trang cá nhân, ca sĩ Lưu Hương Giang có bài đăng dài, chia sẻ khi phải nhận những ý kiến trái chiều liên quan đến ngoại hình. Cụ thể trong bài đăng, giọng ca 8X trình làng dự án âm nhạc mới mang tên Tiếng dương cầm và em. Tuy nhiên, thay vì bàn luận về âm nhạc, nhiều ý kiến đề cập đến hình ảnh hiện tại của nữ ca sĩ, cho rằng cô "không còn như xưa".
Trước những tranh cãi này, Lưu Hương Giang đã có bài đăng làm rõ. Cô thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Mọi ý kiến về âm nhạc Giang xin tiếp nhận nhưng những góp ý về nhan sắc thì Giang xin phép bỏ qua. Nếu mỗi ngày bạn phải nghe những lời góp ý, thậm chí mỉa mai về nhan sắc thì rút kinh nghiệm như thế nào hay chỉ khiến bạn tổn thương và kém tự tin đi".
