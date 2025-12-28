Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Lưu Phương Trực yêu di sản bằng trái tim tuổi trẻ

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
28/12/2025 06:15 GMT+7

Di sản VN - khi người trẻ viết tiếp bằng trái tim là chủ đề sự kiện giao lưu, ra mắt tác phẩm mới The Downfall of the Nguyễn Dynasty của nhà nghiên cứu trẻ Lưu Phương Trực (ảnh) tại Đường sách TP.HCM do Công ty An Thư Book vừa tổ chức.

Lưu Phương Trực yêu di sản bằng trái tim tuổi trẻ- Ảnh 1.

Buổi giao lưu ra mắt sách của nhà nghiên cứu trẻ Lưu Phương Trực tại Đường sách TP.HCM 

Ảnh: ANDY

Dù mới 25 tuổi nhưng Trực đã có tới 2 cuốn sách công phu và giá trị về di sản là Các công trình di sản văn hóa mang tính biểu tượng của TP.HCM (Iconic Cultural Heritage Works of Ho Chi Minh City) và The Downfall of the Nguyễn Dynasty. Những tâm huyết về di sản của tác giả là sự kết hợp giữa niềm đam mê nghiên cứu và mong muốn được chia sẻ, quảng bá hình ảnh VN đến với thế giới. 

Nếu như cuốn sách đầu tiên (song ngữ Anh - Việt) giới thiệu những công trình kiến trúc giàu tính lịch sử và mang tính biểu tượng: Bảo tàng TP.HCM, Bưu điện TP.HCM và Dinh Độc Lập thì với The Downfall of the Nguyễn Dynasty (An Thư Book và NXB Thế Giới vừa ấn hành), tác giả có cách tiếp cận khá độc đáo, thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh nhằm hướng đến các độc giả quốc tế, những người mong muốn có cái nhìn toàn cảnh và hệ thống về lịch sử triều Nguyễn (1802 - 1945): từ việc hình thành, phát triển và suy tàn dưới những phương diện cơ bản: chính trị, kinh tế, giáo dục, xã hội, quân sự, đối ngoại và lãnh thổ. 

"Tác phẩm tâm huyết với nhiều hình ảnh tư liệu xưa, phiên bản bìa cứng trang trọng để các di sản một lần nữa được tôn vinh qua từng trang sách. Với tinh thần tôn vinh và gìn giữ, tôi muốn gửi lời nhắn rằng: Di sản sẽ luôn sống động nếu được nuôi dưỡng bằng sự say mê và trái tim mang nhịp đập của tuổi trẻ", Trực tâm sự.

Lưu Phương Trực hiện là sinh viên đang du học chuyên ngành lịch sử tại Mỹ.

Khám phá thêm chủ đề

Lưu Phương Trực Hội Di sản VN triều Nguyễn Công trình kiến trúc
