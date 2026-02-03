Lý Á Bằng kiếm được gần 600 tỉ đồng chỉ sau một buổi livestream

Ngày 30.1, Lý Á Bằng quay trở lại livestream bán hàng sau một tuần tạm nghỉ. Ngay từ đầu buổi phát sóng, nam diễn viên kêu gọi người xem tiêu dùng có trách nhiệm. Tuy nhiên, không ít cư dân mạng liên tục thúc giục anh "đừng nói nhiều, hãy bán hàng luôn". Buổi livestream sau đó lập nhiều kỷ lục, khẳng định vị thế của Lý Á Bằng như một trong những người bán hàng qua livestream có sức ảnh hưởng hàng đầu hiện nay.

'Lội ngược dòng' nhờ thành công từ livestream bán hàng

Từ 18 giờ 50 đến 1 giờ sáng hôm sau, Lý Á Bằng livestream liên tục hơn 6 tiếng. Chỉ trong 10 phút đầu tiên lên sóng, lượng người xem đã vượt mốc 400.000 người. Doanh thu tăng đều trong suốt buổi phát trực tiếp, riêng các mặt hàng đồ uống và đồ ăn vặt đạt 938.600 USD, trong khi sản phẩm trà mang về hơn 22,03 triệu USD. Theo QQ News, Lý Á Bằng hiện đã được công nhận là "ngôi sao hạng A" trong lĩnh vực thương mại livestream.

Các sản phẩm đồ uống và đồ ăn vặt trong phiên livestream đã giúp Lý Á Bằng thu về doanh thu lên tới hàng triệu USD Ảnh: Kbizoom

Sau buổi livestream, lượng người theo dõi anh tăng vọt. Chỉ trong một đêm, tài khoản của Lý Á Bằng thu hút thêm hơn 300.000 người theo dõi mới, nâng tổng số lên 10,439 triệu. Tính đến hiện tại, lượng người theo dõi trên Douyin của nam diễn viên đã tăng từ khoảng 6 triệu lên hơn 10,48 triệu.

Thành công này nối tiếp chuỗi kết quả ấn tượng trước đó. Ngày 17.1, Lý Á Bằng từng tổ chức một buổi livestream kéo dài 5 tiếng, thu về 3,6 triệu USD và đứng đầu doanh thu livestream trong vòng 30 ngày. Một phiên phát sóng khác vào ngày 23.1 cũng thu hút hơn 100.000 người xem ngay khi bắt đầu, với lượng lớn khán giả yêu cầu gắn link sản phẩm và gửi quà ảo. Sau đó, nam diễn viên bày tỏ lòng biết ơn trên mạng xã hội và cho biết sẽ quyên góp toàn bộ lợi nhuận từ các buổi livestream gần đây cho các bệnh viện.

Sinh năm 1971, Lý Á Bằng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim kinh điển như Anh hùng xạ điêu và Tiếu ngạo giang hồ. Đời sống cá nhân của anh cũng từng thu hút nhiều sự chú ý, đặc biệt là các mối quan hệ với những ngôi sao nổi tiếng như Châu Tấn và Vương Phi. Lý Á Bằng kết hôn với Vương Phi năm 2005, ly hôn năm 2013 và có một con gái chung là Lý Yên. Năm 2022, anh tái hôn với diễn viên Hải Hà Kim Hỉ, có thêm một con gái, trước khi cặp đôi xác nhận chia tay vào năm 2025.

Bệnh viện Nhi Smile Angel tại Bắc Kinh (Trung Quốc) của Lý Á Bằng là nơi đã giúp hàng trăm nghìn trẻ em mắc dị tật bẩm sinh được chữa trị miễn phí Ảnh: guancha

Trong những năm gần đây, Lý Á Bằng liên tục đối mặt với khó khăn tài chính do các dự án kinh doanh không đạt kỳ vọng. Nam diễn viên được cho là gánh khoản nợ lên tới gần 6 triệu USD, thậm chí một số tài sản từng bị kê biên, khiến tình hình kinh tế rơi vào bế tắc.

Tuy nhiên, giữa những tranh cãi xoay quanh Bệnh viện Nhi Smile Angel do anh sáng lập nhằm hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em bị hở hàm ếch và các dị tật bẩm sinh khác, Lý Á Bằng dần nhận lại sự ủng hộ từ công chúng cùng các khoản quyên góp. Thành công từ hoạt động livestream sau đó đã giúp anh tạo nên cú lội ngược dòng đáng chú ý, cả về hình ảnh cá nhân lẫn hiệu quả thương mại.