Lý do 'Are You Dead?' leo top ứng dụng trả phí trên App Store Trung Quốc

Theo BGR, với giá khoảng 8 nhân dân tệ (29.000 đồng), ứng dụng này đã nhanh chóng trở nên phổ biến kể từ khi ra mắt vào tháng 5 năm ngoái. Mục đích của "Are You Dead?" rất đơn giản: cho phép người dùng thiết lập các liên lạc khẩn cấp, những người sẽ nhận thông báo nếu người dùng không đăng nhập vào ứng dụng mỗi ngày.

Dù đổi tên, Are You Dead? vẫn nổi bật ở nhiều thị trường khác trên thế giới ẢNH: APP STORE

"Are You Dead?" đặc biệt nhắm đến những người sống một mình và lo ngại về các tình huống khẩn cấp. Theo báo cáo của BBC, dự đoán đến năm 2030, Trung Quốc có thể có tới 200 triệu hộ gia đình chỉ có một người.

Phần mô tả ứng dụng trên App Store của Mỹ cho biết: "Cho dù bạn là nhân viên văn phòng độc lập, sinh viên sống xa nhà hay bất cứ ai chọn lối sống cô độc, Demumu (tên gọi tại thị trường phương Tây) đều đóng vai trò là người bạn đồng hành an toàn của bạn". Ứng dụng không chỉ giúp kiểm tra sự an toàn hằng ngày mà còn gửi thông báo sớm trong các tình huống bất thường, tạo thêm lớp bảo vệ cho người dùng.

Mặc dù cái tên "Are You Dead?" có thể gây lo ngại, nhưng chính điều này đã góp phần vào sự nổi bật của ứng dụng. Tên gọi này là một cách chơi chữ dựa trên ứng dụng thực phẩm "Are You Hungry?" (Bạn có đói không?). Các nhà phát triển ứng dụng đã đầu tư khoảng 1.000 nhân dân tệ cho việc phát triển ứng dụng.

Ứng dụng không chỉ gây sốt tại Trung Quốc

Ở thị trường ngoài Trung Quốc, dù có tên "kém hấp dẫn hơn", Demumu vẫn nằm trong top 2 ứng dụng tiện ích trả phí hàng đầu tại Mỹ, Singapore, cũng như trong top 4 tại Úc và Tây Ban Nha. Điều đó cho thấy sự quan tâm toàn cầu đối với các ứng dụng an toàn. Theo các nhà phát triển, "Are You Dead?" được thiết kế để bảo mật thông tin cá nhân, không thu thập dữ liệu vị trí và sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin người dùng.

Ứng dụng không yêu cầu tài khoản hay đăng nhập; người dùng chỉ cần nhập địa chỉ email của người liên lạc và bắt đầu điểm danh hằng ngày. Nếu không đăng nhập trong nhiều ngày liên tiếp, hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo về các bất thường.

Mặc dù nhiều người dùng trẻ tuổi ở Trung Quốc đã tải xuống ứng dụng, "Are You Dead?" cũng có thể hữu ích cho người lớn tuổi sống một mình, những người có nguy cơ gặp phải các tình huống khẩn cấp. Hiện tại, phiên bản Android của ứng dụng vẫn chưa có sẵn.