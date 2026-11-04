Lý do điện thoại thường hoạt động kém mượt sau khi cập nhật

Sau khi cài đặt bản cập nhật phần mềm trên điện thoại, nhiều người dùng đã gặp phải tình trạng thiết bị hoạt động không như mong muốn. Các hiệu ứng chuyển động có thể trở nên chậm hơn, thiết bị nóng lên và pin nhanh hết.

Vấn đề điện thoại chậm hơn sau mỗi lần cập nhật là chuyện bình thường, kể cả iPhone lẫn Android ẢNH: K. VĂN

Nghe có vẻ nghịch lý bởi các bản cập nhật thường mang lại nhiều cải tiến, nhưng đây là hiện tượng bình thường, có thể xảy ra trên cả iPhone và điện thoại Android. Quan trọng hơn, những vấn đề này thường chỉ là tạm thời. Khi người dùng cài đặt bản cập nhật iOS hoặc Android, hệ thống sẽ thực hiện nhiều tiến trình nền để sắp xếp lại dữ liệu.

Tác động của bản cập nhật đối với điện thoại

Đối với iPhone, Apple cho biết rằng Spotlight sẽ lập chỉ mục lại tất cả dữ liệu của người dùng, và quá trình này có thể mất từ vài giờ đến vài ngày tùy thuộc lượng dữ liệu. Tương tự, Android cũng cần thời gian để lập chỉ mục lại mọi thứ nhằm giúp điện thoại biết rằng dữ liệu đã được sắp xếp đúng cách.

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Quá trình lập chỉ mục này có thể làm tăng mức sử dụng CPU và GPU, dẫn đến việc điện thoại có ít tài nguyên hơn để xử lý các ứng dụng và hiệu ứng động. Sau khi lập chỉ mục hoàn tất, hiệu suất của điện thoại sẽ trở lại bình thường. Các thiết bị cũ hơn có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các bản cập nhật, trong khi các thiết bị mới với chip mạnh mẽ hơn có thể không gặp phải vấn đề này.

Hơn nữa, các bản cập nhật lớn thường được thiết kế cho phần cứng mới nhất. Ngay cả khi có tối ưu hóa, phần cứng cũ hơn có thể không đủ mạnh để xử lý các ứng dụng và tính năng mới, dẫn đến tình trạng chậm chạp. Trong trường hợp này, không có nhiều giải pháp để khắc phục.

Cách khắc phục tình trạng điện thoại chậm sau cập nhật

Để khắc phục vấn đề, người dùng được khuyến cáo nên kiên nhẫn chờ đợi xem mọi thứ có trở lại bình thường hay không. Giữ điện thoại kết nối với bộ sạc và Wi-Fi sau khi cập nhật sẽ giúp quá trình lập chỉ mục hoàn tất nhanh hơn. Nếu điện thoại vẫn chậm sau một thời gian, hãy thử khởi động lại thiết bị.

Khởi động lại điện thoại nếu cảm thấy máy vẫn chậm sau một thời gian ẢNH: REUTERS

Người dùng cũng cần đảm bảo tất cả ứng dụng đã được cập nhật, vì các phiên bản cũ có thể không tương thích với phần mềm mới. Ngoài ra hãy giải phóng không gian lưu trữ trên thiết bị, vì thiếu dung lượng có thể làm chậm điện thoại.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra tình trạng pin trong phần cài đặt cũng quan trọng, vì một số điện thoại giảm tốc độ xử lý khi pin yếu để tránh tắt máy đột ngột. Nếu cần, hãy thay pin để có thể cải thiện hiệu suất.

Cuối cùng, nếu các biện pháp trên không hiệu quả, người dùng có thể thử khôi phục cài đặt gốc hoặc hạ cấp phần mềm, mặc dù đây là những phương pháp phức tạp hơn. Nếu tình trạng chậm tiếp diễn, có thể phần cứng đang gặp khó khăn với phần mềm mới và người dùng nên liên hệ với nhà sản xuất để được tư vấn. Trong trường hợp này, thiết bị có thể đang đến thời điểm cần nâng cấp.