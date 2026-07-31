Lý do Google Maps dễ chỉ sai khi dẫn đường ở vùng quê

Google Maps thường hoạt động hiệu quả nhất tại các khu vực đô thị, nơi có nhiều đường sá, địa chỉ và địa danh. Tuy nhiên, tại các vùng nông thôn, ứng dụng này có thể gặp khó khăn trong việc cung cấp thông tin chính xác, dẫn đến việc nhiều người lạc đường. Nguyên nhân chính là do thiếu điểm tham chiếu, khiến việc xác định địa chỉ và định tuyến trở nên khó khăn hơn so với ở thành phố.

Việc định tuyến trên Google Maps tại các khu vực nông thôn khó khăn hơn ẢNH: K. VĂN

Mặc dù Google đã cập nhật một số tính năng mới vào năm 2026, nhưng vấn đề kết nối vẫn là một thách thức lớn. Người dùng ở vùng nông thôn thường phải đối mặt với dịch vụ di động yếu hoặc internet không ổn định, dẫn đến làm chậm quá trình tải bản đồ và gây ra sự không nhất quán trong việc điều hướng. Thêm vào đó, địa hình tự nhiên như rừng, đồi và thung lũng có thể làm nhiễu tín hiệu GPS, dẫn đến việc xác định vị trí không chính xác.

Sự thiếu hụt nguồn dữ liệu của Google Maps

Một yếu tố quan trọng khác là nguồn dữ liệu. Google Maps thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả dữ liệu do người dùng cung cấp, nhưng không phải lúc nào cũng chính xác. Các khu vực nông thôn thường có mật độ bản đồ thấp hơn, với ít đường sá và địa danh được đánh dấu, khiến Google Maps có ít dữ liệu để xây dựng bức tranh chi tiết về vị trí của người dùng.

Đi theo chỉ dẫn Google Maps, du khách Tây lạc trong rừng sâu được người dân giúp đỡ

Sự thiếu hụt dữ liệu này có thể dẫn đến những sai sót nhỏ ở thành phố, nhưng lại trở thành vấn đề nghiêm trọng ở vùng nông thôn, như việc chọn sai tuyến đường hoặc đánh dấu vị trí không chính xác trên những con đường dài. Mặc dù Google Maps vẫn đủ chính xác cho hầu hết hoạt động định vị ở vùng nông thôn, nhưng chất lượng dữ liệu và tín hiệu thường không mạnh bằng so với các khu vực đông dân cư.

Cuối cùng, dữ liệu về khu vực nông thôn thường được cập nhật ít thường xuyên hơn, dẫn đến việc những thay đổi lớn về tuyến đường hoặc địa chỉ không được phản ánh kịp thời trong ứng dụng. Đây là điều thường thấy trên Street View, khi hình ảnh có thể đã cũ đến hàng chục năm, hiển thị các tòa nhà không còn tồn tại hoặc đã được cải tạo.