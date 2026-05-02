Lý do khiến Lý Hải bức xúc, lên tiếng cảnh báo

Lý Hải bức xúc trước các clip AI giả mạo

Trên trang cá nhân, Lý Hải vừa đăng tải cảnh báo về việc xuất hiện clip sử dụng AI giả mạo hình ảnh và giọng nói của anh cùng bà xã Minh Hà để quảng cáo thuốc bổ, thực phẩm chức năng. Nam đạo diễn cho biết, các video này được dựng rất tinh vi, "nhìn rất thật" và có thể khiến nhiều người tin theo. Điều khiến anh đặc biệt lo ngại là người lớn tuổi, như ba mẹ, cô chú, dễ trở thành đối tượng bị đánh lừa trong bối cảnh công nghệ AI ngày càng phát triển.

Lý Hải nhấn mạnh: "Tôi xin chia sẻ lại clip AI giả mạo và đường link ở phần bình luận bên dưới với mục đích cảnh báo. Những nội dung này không phải do vợ chồng tôi trực tiếp đăng tải hay xác nhận, và cũng chưa được kiểm chứng. Mong mọi người dành chút thời gian nhắc người thân: Kiểm tra thông tin từ kênh chính thức (có dấu tích xanh); Không mua hàng, chuyển tiền qua các link lạ; Chủ động nhắc nhở người thân, đặc biệt người lớn tuổi. Chỉ cần một chút cẩn trọng thôi… có thể giúp chúng ta tránh được rất nhiều điều đáng tiếc".

Dưới bài đăng, Lý Hải còn chia sẻ những hình ảnh đi kèm các trang mạng giả mạo, trục lợi hình ảnh bất hợp pháp. Nam đạo diễn cho biết sẽ làm việc với các nền tảng mạng xã hội đề nghị gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Trước đó, hồi tháng 6.2025, Lý Hải cũng đăng tải bài viết cảnh báo liên quan đến việc bị AI giả mạo hình ảnh, giọng nói lôi kéo người dùng tham gia cờ bạc trực tuyến. Đồng thời, phía đạo diễn Lật mặt cho biết thêm ngoài clip AI giả mạo, hiện còn có kẻ xấu mạo danh gia đình anh trên Zalo và Facebook để tuyển dụng làm việc tại nhà. "Trang fanpage chính thức của Lý Hải - Minh Hà sẽ có dấu tích xanh. Nếu cả nhà có thấy thông tin nào bất thường trên mạng, nhờ mọi người giúp báo cho mình biết để kịp cảnh báo cho cộng đồng né tránh những việc đáng tiếc xảy ra", phía Lý Hải chia sẻ.

Thời gian qua, không chỉ vợ chồng Lý Hải - Minh Hà, nhiều nghệ sĩ Việt như Mỹ Tâm, H'Hen Niê, Hồng Đào, Đại Nghĩa, Quốc Trường... cũng liên tục lên tiếng khi bị kẻ xấu lợi dụng công nghệ AI để giả mạo hình ảnh, giọng nói nhằm quảng cáo sản phẩm hoặc kêu gọi đầu tư. Không ít trường hợp video được dựng tinh vi đến mức khó phân biệt thật - giả, khiến khán giả dễ nhầm lẫn đó là phát ngôn chính thức từ người nổi tiếng.

Đầu tháng 2, nghệ sĩ Hồng Đào cũng bức xúc khi bị nhiều trang, tài khoản mạng giả mạo hình ảnh, thông tin, giọng nói để bán thực phẩm chức năng, thuốc giảm cân. Theo Hồng Đào, dù nhiều đồng nghiệp lên tiếng thay cô, các đối tượng làm giả ngày càng tinh vi. "Một số người mua lầm, bị gạt rồi cáu gắt, dùng những lời lẽ nặng nề với tôi", nữ nghệ sĩ cho hay.

Như Thanh Niên thông tin, deepfake là kỹ thuật tổng hợp mặt người với sự trợ giúp của phần mềm AI (trí tuệ nhân tạo). Nhờ khả năng tạo ra hình ảnh, video, bản ghi âm có tính chân thực và thuyết phục cao, kẻ xấu thường lợi dụng công nghệ này để đánh cắp danh tính. Báo cáo từ McAfee cho thấy, trong một số trường hợp, kẻ xấu chỉ cần 3 giây âm thanh của nạn nhân để sao chép giọng nói.












