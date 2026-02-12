Nghệ sĩ Hồng Đào đính chính

Thông qua trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Đào đăng bài viết cảnh báo khi có nhiều tài khoản mạo danh với mục đích kinh doanh trục lợi. Chính điều này khiến tên tuổi của nữ diễn viên Mang mẹ đi bỏ bị ảnh hưởng không nhỏ, buộc cô phải lên tiếng làm rõ.

Lời cảnh báo của Hồng Đào

Trong bài đăng trên trang cá nhân, Hồng Đào chia sẻ: “Gần tết ai cũng bận rộn và tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng bận nhất là phải nghe và giải thích những phàn nàn liên quan đến hàng giả mạo danh Hồng Đào”.

Nghệ sĩ Hồng Đào nhiều lần phải lên tiếng khi bị kẻ xấu sử dụng hình ảnh để bán thuốc trục lợi. Cô khẳng định "tất cả hình ảnh quảng cáo cho các thuốc đó đều là giả mạo" Ảnh: FBNV

Diễn viên 64 tuổi khẳng định ở thời điểm hiện tại, cô không quảng cáo hay làm gương mặt đại diện cho bất kỳ loại thuốc nào, từ thuốc giảm cân, thuốc đau nhức, thực phẩm chức năng. Đồng thời, Hồng Đào nhấn mạnh thêm: “Tất cả hình ảnh quảng cáo cho các thuốc đó đều là giả mạo, giọng nói cũng giả luôn”.

Hồng Đào chia sẻ trước đó, khi cô bị kẻ xấu mạo danh với mục đích trục lợi, nhiều đồng nghiệp như Vân Sơn, Nguyễn Hồng Nhung… đã lên tiếng đính chính giúp, nhưng tình trạng này vẫn chưa dừng lại. Hồng Đào chia sẻ: “Bọn làm hàng giả ngày càng cao tay, kiểu mùa nào thức đó. Gần tết thì thấy hình ảnh Hồng Đào xuất hiện bên mai vàng, áo dài đỏ nhưng hoàn toàn không phải Hồng Đào”.

Cũng theo nữ diễn viên phim Chị dâu, vì sự tinh vi của kẻ xấu nên hiện tại, vẫn còn nhiều người hiểu lầm, mua các sản phẩm được quảng cáo. “Có người mua lầm hiểu chuyện thì tôi cảm ơn. Còn có người mua lầm, bị gạt thì cáu gắt và dùng những lời rất nặng với tôi. Có nghĩa họ là nạn nhân của hàng giả. Tôi bị mắng oan nên tôi là nạn nhân của họ”, nữ nghệ sĩ hài hước chia sẻ. Cuối bài viết, Hồng Đào mong khán giả tỉnh táo khi mua sắm, đặc biệt là trong giai đoạn tết đến.

Ngoại hình của nghệ sĩ Hồng Đào ở tuổi ngoài 60 khiến dân mạng xuýt xoa. Thời gian qua, nữ diễn viên tập trung cho công việc và dành thời gian cho bản thân, gia đình Ảnh: FBNV

Đây không phải lần đầu Hồng Đào lên tiếng về vấn đề này. Trước đó, theo ghi nhận, đã xuất hiện trong ít trang như “Nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ phương pháp giảm cân” hay “Hồng Đào - giảm cân cùng K.P” khiến nhiều người hiểu rằng cô đang cộng tác quảng bá cho các dòng sản phẩm này.

Vụ việc từng khiến Hồng Đào phải lên tiếng làm rõ. Bà giải thích: “Đây là những trang mạo danh tôi để bán thuốc. Tôi không quảng cáo, không bán thuốc giảm cân. Cả tuần nay tôi nhận rất nhiều lời nhắn, câu hỏi về chuyện này. Ngay cả người thân tôi cũng bị nhầm, nên tôi đăng lên đây để mọi người biết mà tránh. Tôi bị mấy vụ này hoài, chán ơi là chán”.

Sau sóng gió tình cảm, Hồng Đào dành thời gian cho gia đình và công việc. Thời gian qua, nữ nghệ sĩ liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh, điển hình như Chị dâu, Mang mẹ đi bỏ, Cục vàng của ngoại... Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ khoảnh khắc giản dị trong những chuyến du lịch hay những buổi gặp gỡ các đồng nghiệp. Vẻ ngoài trẻ trung cùng cuộc sống bình yên của Hồng Đào ở tuổi ngoài 60 khiến khán giả ngưỡng mộ.