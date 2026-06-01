Lý do máy Mac dùng phím Command thay vì Control như Windows

Việc chuyển từ máy tính Windows sang máy Mac có thể mang đến nhiều thách thức, trong đó việc làm quen với phím Command thay vì Control là một trong những điều khó khăn nhất. Sự hiện diện của phím Command trên bàn phím Apple có thể gây nhầm lẫn cho những người mới chuyển sang Mac.

Bàn phím máy Mac khác với Windows ở một số điểm, đặc biệt là phím Command ẢNH: REUTERS

Được đánh dấu bằng chữ "Command" và biểu tượng cỏ bốn lá, phím Command đã trở thành một phần không thể thiếu trong trải nghiệm sử dụng Mac. Trước năm 2007, phím này còn có logo của Apple mà không có chữ khiến nhiều người dùng lâu năm gọi nó là "phím Apple".

Phím Command đã được Apple giới thiệu từ những năm 1980, trên máy tính Apple III - thời điểm mà người dùng phải gõ lệnh để điều hướng hệ điều hành. Phím này hoạt động tương tự như phím Control trên Windows nhằm cho phép người dùng thực hiện các thao tác như sao chép (Command-C) và dán (Command-V).

Phím Command trên Mac xuất hiện từ đâu?

Lịch sử của phím Command bắt đầu với việc Apple sử dụng hai phím khác nhau để nhập tổ hợp phím, một phím có biểu tượng Apple "mở" và một phím có biểu tượng "đóng". Năm 1983, máy tính Lisa ra đời với giao diện đồ họa người dùng (GUI), cho phép người dùng tương tác với các yếu tố trên màn hình. Apple đã tạo ra mô hình cho các phím tắt trên máy Mac nhằm giúp người dùng dễ dàng truy cập các lệnh từ bàn phím.

Phím Command xuất hiện nhằm giúp người dùng Mac dễ dàng truy cập các lệnh từ bàn phím ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MAKEUSEOF

Theo Andy Hertzfeld, cựu kỹ sư phần mềm của Apple, Steve Jobs không hài lòng với việc có quá nhiều biểu tượng Apple. Ông đã yêu cầu một biểu tượng khác cho các phím tắt Command và nhà thiết kế Susan Kare đã chọn biểu tượng cỏ bốn lá mà chúng ta thấy ngày nay. Theo một số nguồn tin, biểu tượng này có thể gợi lên hình ảnh của một lâu đài ở Scandinavia, mặc dù Apple không cố ý tạo ra sự liên tưởng đó.

Mặc dù người dùng Mac có thể tương tác với máy tính mà không cần sử dụng phím Command, việc sử dụng phím này cho các thao tác lặp đi lặp lại như sao chép, dán và đa nhiệm có thể giúp tăng tốc quy trình làm việc. Từ đó, phím Command đã trở thành một phần không thể thiếu trong trải nghiệm macOS và dù Apple có thể thay đổi biểu tượng hoặc tên gọi, chức năng của nó vẫn không thể thay đổi.

Ngay cả khi không có chức năng giống như phím Control trên Windows, phím Command vẫn có vai trò quan trọng trong một số phím tắt và ứng dụng trên Mac, đặc biệt là trong Terminal - nơi một số người dùng Mac có thể cần đến.