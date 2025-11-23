Lý do Soobin khóc nghẹn trên sóng truyền hình

Dàn thí sinh Tân binh toàn năng trình diễn Gương vỡ làm lành - tiết mục kết hợp giữa chất liệu âm nhạc dân gian với hiện đại ẢNH: NSX

Trong tập 8 Tân binh toàn năng phát sóng tối 22.11, đội hình tân binh thăng cấp với sự dẫn dắt của nhà sản xuất toàn năng Soobin tiếp tục đối diện với thử thách căng thẳng ở chặng cuối của công diễn 3. Nhờ tiết mục Read Talk ở vòng trước có điểm số vượt mức thử thách, 3 thành viên bị "đóng băng" là Thái Lê Minh Hiếu, Wonbi và Minhtin chính thức được "giải cứu", tham gia vào tiết mục ở vòng tiếp tục.

Tại đây, Soobin và đội hình tân binh thăng cấp đã trình diễn Gương vỡ làm lành - một sáng tác hoàn toàn mới, là sự kết hợp giữa âm hưởng ngũ cung của dân gian Việt Nam và xu hướng âm nhạc hiện đại. "Đây là sản phẩm rất hay đến từ đội ngũ sản xuất của chương trình, mang nét độc đáo của âm nhạc Việt - ngũ cung. Ngoài ra, nó vẫn có sự phá cách của âm nhạc hiện đại thế giới. Điều quan trọng nhất của bài hát này chính là hình ảnh và yếu tố nghệ thuật mà các bạn thể hiện ra. Đây sẽ là bài hát khắc họa rõ nét nhất tính chất nghệ sĩ và yếu tố nghệ thuật của một nghệ sĩ mà các bạn phải gửi đến cho khán giả", nghệ sĩ 9X chia sẻ.

Soobin chia tay đàn em trong nước mắt

Soobin cùng đàn em đón tin vui rồi lại nhận cú sốc ở cuối công diễn 3 ẢNH: NSX

Việc sử dụng chất liệu dân gian trong ca khúc Gương vỡ làm lành được khán giả đón nhận tích cực. Tiết mục cũng giúp đội hình tân binh thăng cấp thành công vượt mức thử thách đem lại đặc quyền mở khóa 2 vị trí ra mắt. Trong khi đó, tiết mục của đội ở tập trước là Khóc cùng em vốn được đánh giá cao lại thất bại khiến các thành viên không khỏi ngỡ ngàng. Kết quả này dẫn đến việc 1 thành viên có tổng điểm cá nhân thấp nhất qua 3 công diễn phải ra về và 2 thành viên có tổng điểm cá nhân thấp tiếp theo bị "đóng băng" tại công diễn 4.

Soobin ngậm ngùi chia sẻ kết quả như một chuyến tàu lượn siêu tốc, khiến tâm trạng mình lên rồi lại xuống, khi niềm vui chưa được bao lâu thì nam ca sĩ và đàn em phải nhận thất bại. Dựa theo bảng điểm, Minhtin (Đỗ Minh Tân) phải dừng chân. Điều này trở thành cú sốc với với những người an toàn. Nhà sản xuất toàn năng Soobin cũng bật khóc, lộ rõ sự bất lực, thất vọng khi phải chia tay học trò. Anh chia sẻ với đàn em: "Anh xin lỗi vì anh không bảo vệ được em nhưng em luôn là một chiến binh trong lòng anh. Em rất giỏi". Cuối cùng, Minhtin cùng đồng đội chia tay trong tiếc nuối và nước mắt.

Soobin bất lực, bật khóc khi phải chia tay đàn em mình dẫn dắt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH, NSX

Minhtin (giữa) dừng cuộc đua, các thí sinh ở lại cùng đối mặt với khó khăn mới ẢNH: NSX

Sự khắc nghiệt của chương trình chưa dừng lại khi bảng điểm cá nhân tích lũy sau công diễn 3 đã công bố thành viên bị "đóng băng" ở công diễn 4 là Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn. Việc mất đi một thí sinh máu lửa như Minhtin và hai ứng viên mạnh bị đóng băng khiến Soobin không khỏi lo lắng cho thử thách tiếp theo. Anh cảnh báo các tân binh còn lại: "Chương trình sẽ ngày càng khắc nghiệt, bây giờ không thể thoải mái mà tin mình an toàn mãi được, bất cứ ai cũng sẽ có thể rơi vào vị trí nguy hiểm, phải cố gắng hơn rất nhiều".

Với vai trò dẫn dắt, Soobin cũng để các thí sinh lắng nghe những ý kiến nhận xét, góp ý thẳng thắn từ khán giả để cải thiện hơn ở những vòng thi sắp tới. Nam ca sĩ hy vọng ngoài chuyên môn thì các "tân binh" sẽ luôn là những người có trái tim, biết suy nghĩ và có sức ảnh hưởng tốt đẹp đến người hâm mộ.