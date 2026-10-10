Lý do thực sự khiến Jason Statham quyết không trở lại loạt phim 'Người vận chuyển'

Jason Statham đã khẳng định vị thế ngôi sao hành động qua bộ phim Người vận chuyển ra mắt năm 2002. Tác phẩm nhanh chóng được khán giả yêu thích và phát triển thành một thương hiệu điện ảnh ăn khách. Nam diễn viên tiếp tục đảm nhận vai Frank Martin trong hai phần tiếp theo vào năm 2005 và 2008. Với phong cách hành động mạnh mẽ cùng hình tượng nhân vật lạnh lùng, quyết đoán, Jason Statham dường như đã trở thành gương mặt không thể thay thế của loạt phim. Tuy nhiên, khi phần phim mới được thực hiện vào năm 2015, anh lại bất ngờ vắng mặt.

Jason Statham từ chối trở lại vì thù lao quá thấp

Trong phần phim Người vận chuyển ra mắt năm 2015, vai Frank Martin được giao cho Ed Skrein, nam diễn viên từng thủ vai Daario Naharis trong mùa thứ ba của loạt phim truyền hình đình đám Game of Thrones. Thực tế, Jason Statham từng được đề nghị tiếp tục đảm nhận vai chính trong thương hiệu hành động này nhưng đã quyết định từ chối.

Jason Statham gây ấn tượng với vai Frank Martin trong bộ phim Người vận chuyển, đặt nền móng cho sự nghiệp ngôi sao hành động của anh Ảnh: Chụp màn hình phim Người vận chuyển

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vulture, ngôi sao người Anh tiết lộ rằng có nhiều nguyên nhân khiến anh không tiếp tục tham gia loạt phim, trong đó đáng chú ý nhất là vấn đề thù lao và những điều khoản ràng buộc trong hợp đồng. Theo Jason Statham, mức cát sê mà nhà sản xuất đề nghị cho cả 3 phần phim mới thậm chí còn thấp hơn số tiền anh nhận được khi tham gia một bộ phim riêng lẻ. Không những vậy, phía sản xuất còn yêu cầu nam diễn viên cam kết tham gia cả 3 phần khi anh chưa được xem bất kỳ kịch bản nào. Những điều kiện này rõ ràng khó có thể thuyết phục một diễn viên đã góp công lớn đưa thương hiệu Người vận chuyển đến thành công.

Dù thiếu vắng ngôi sao gắn liền với thương hiệu, loạt phim vẫn tiếp tục với Người vận chuyển 4 vào năm 2015. Tuy nhiên, doanh thu phòng vé của tác phẩm này thấp hơn đáng kể so với phần phim cuối cùng có sự tham gia của Jason Statham. Theo số liệu từ The Numbers, Người vận chuyển 4 chỉ thu về khoảng 69,7 triệu USD trên toàn cầu, trong khi Người vận chuyển 3 đạt doanh thu 112,9 triệu USD. Tại thị trường Bắc Mỹ, khoảng cách cũng rất rõ rệt khi phần phim tái khởi động chỉ mang về 16 triệu USD, so với 31,7 triệu USD của phần trước đó.

Dẫu vậy, Jason Statham vẫn dành những lời tốt đẹp khi nhắc đến quãng thời gian gắn bó với nhân vật Frank Martin. Nam diễn viên khẳng định đó là "một trải nghiệm tuyệt vời" và thừa nhận anh "rất muốn tiếp tục thực hiện những bộ phim này". Nhìn lại sự nghiệp của Jason Statham, đây thậm chí còn có thể xem là một bước ngoặt tích cực, giúp anh mở rộng cơ hội tham gia những dự án điện ảnh lớn hơn.

Sự nghiệp thăng hoa sau khi rời Người vận chuyển

Trước khi rời loạt phim Người vận chuyển, Jason Statham từng ghi dấu ấn qua The Italian Job. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh chỉ thực sự bứt phá sau khi chia tay vai Frank Martin. Năm 2010, Jason Statham đảm nhận vai Lee Christmas trong Biệt đội đánh thuê, thương hiệu hành động quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và ra mắt phần thứ tư vào năm 2023. Anh tiếp tục gây chú ý với vai Deckard Shaw trong loạt phim Fast & Furious, đồng thời đóng cùng Dwayne Johnson trong phần ngoại truyện Hobbs & Shaw (2019).

Quyết định không trở lại Người vận chuyển không làm gián đoạn sự nghiệp của Jason Statham, mà mở ra cơ hội để anh chinh phục những vai diễn mới Ảnh: Reuters

Những năm sau đó, Jason Statham duy trì sức hút qua các tác phẩm như Operation Fortune: Ruse de Guerre, Meg 2: The Trench (2023) và The Beekeeper (2024), tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao hành động hàng đầu Hollywood.