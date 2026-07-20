Lý Nhã Kỳ úp mở về 'chương mới' của cuộc đời

Dịp sinh nhật tháng 7, Lý Nhã Kỳ thực hiện bộ ảnh thời trang mới với phong cách ngọt ngào, nữ tính. Thông qua đó, diễn viên phim Kiều nữ và đại gia mong muốn mang đến hình ảnh của một người phụ nữ đang tận hưởng sự bình yên sau nhiều năm chinh phục những cột mốc mới.

Lý Nhã Kỳ chọn hình ảnh thanh lịch, nữ tính cho bộ ảnh được thực hiện dịp sinh nhật Ảnh: NVCC

Sự thay đổi của Lý Nhã Kỳ

Thời gian gần đây, Lý Nhã Kỳ chủ động giảm bớt các hoạt động giải trí để dành nhiều thời gian cho những kế hoạch mang tính dài hạn. Nữ doanh nhân cho biết hiện cô đang tập trung vào việc thiết kế, phát triển các dự án bất động sản.

“Tôi thích cảm giác được bắt đầu từ những ý tưởng rất nhỏ, rồi từng bước biến chúng thành những công trình có giá trị thực tế. Đây là giai đoạn tôi muốn đầu tư nhiều chất xám, năng lượng và cả sự kiên nhẫn”, Lý Nhã Kỳ chia sẻ.

Theo cô, ở thời điểm hiện tại, thành công không còn được đo bằng số lượng sự kiện xuất hiện hay những dự án nghệ thuật liên tiếp. Nữ diễn viên nêu quan điểm: “Tôi nghĩ mỗi độ tuổi sẽ có một ưu tiên khác nhau. Nếu trước đây tôi thích chinh phục, thích thử sức ở nhiều lĩnh vực thì hiện tại tôi muốn mọi thứ phát triển theo chiều sâu thay vì chỉ mở rộng về quy mô”.

Lý Nhã Kỳ ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí vì muốn tập trung cho dự án riêng Ảnh: NVCC

Bộ ảnh sinh nhật năm nay cũng phản ánh đúng tinh thần ấy. Lý Nhã Kỳ hướng đến sự nhẹ nhàng, tinh tế với bảng màu pastel, ánh sáng tự nhiên cùng những khoảnh khắc đời thường. Dịp này, cô cũng lần đầu úp mở về chương mới trong cuộc đời.

“Có lẽ mọi người sẽ sớm nhận được một tin vui. Tôi hy vọng năm nay sẽ là một cột mốc thật đặc biệt, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống cá nhân”, cô chia sẻ.

Về chuyện lập gia đình, Lý Nhã Kỳ không xác nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Cô nói bản thân vốn ít khi chia sẻ về chuyện riêng tư. “Đúng thời điểm, tôi nghĩ niềm vui sẽ tự nhiên được chia sẻ với mọi người. Hiện tại, tôi chỉ có thể nói rằng mình đang rất hạnh phúc và mong mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch”, cô trải lòng.

Lý Nhã Kỳ thừa nhận đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại Ảnh: NVCC

Bước sang tuổi mới, Lý Nhã Kỳ cho biết cô không còn đặt áp lực phải chứng minh bản thân. Điều khiến cô hạnh phúc nhất hiện nay là được làm công việc mình yêu thích, có gia đình ở bên, có những người bạn đồng hành đáng tin cậy và đủ thời gian để chăm sóc cuộc sống cá nhân.

“Tôi nhận ra thành công lớn nhất là mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy bình yên, được làm điều mình thích và có những người yêu thương ở bên cạnh. Khi đã có sự bình yên đó, mình sẽ đủ tự tin để bước sang những cột mốc mới”, cô trải lòng.

Lý Nhã Kỳ khẳng định nghệ thuật vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Cô sẽ tiếp tục tham gia các dự án phù hợp, đồng thời đồng hành cùng những hoạt động cộng đồng và các chương trình có ý nghĩa.