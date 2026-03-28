LyLy tiết lộ mối quan hệ với chàng trai cao 1,92 m sau phim tết của Trấn Thành

Sau hiệu ứng lan tỏa của Thỏ ơi, LyLy trở thành một trong những gương mặt được nhắc đến nhiều khi lần đầu thử sức với điện ảnh. Từ một ca sĩ quen thuộc với khán giả trẻ, cô bất ngờ có bước chuyển mình sang lĩnh vực mới, đồng thời tạo được sự quan tâm nhờ tương tác tự nhiên với bạn diễn Vĩnh Đam.

LyLy ra sao sau phim tết 'Thỏ ơi'?

LyLy và Vĩnh Đam xuất hiện tại một sự kiện khai trương. Cả hai giữ mối quan hệ thân thiết sau Thỏ ơi ẢNH: NVCC

Trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên, LyLy cho biết cô không quá bất ngờ trước thành công của bộ phim. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi là fan của phim anh Trấn Thành nên tin vào chất lượng và thông điệp mà anh mang lại. Trước giờ anh đã có nhiều dự án thành công rồi, nên với Thỏ ơi, tôi cũng xác định đây là tác phẩm chỉn chu và sẽ đạt được những thành tựu xứng đáng". Theo cô, những con số ấn tượng mà phim đạt được là kết quả từ nỗ lực chung của cả ê kíp, thay vì là điều gì quá bất ngờ.

Khi được hỏi về cột mốc doanh thu vượt 400 tỉ đồng, LyLy thẳng thắn nhìn nhận đây không phải áp lực mà cô tự đặt ra. "Đó là của nhà sản xuất và anh Thành, còn tôi thì không đặt nặng doanh thu. Với tôi, việc được tham gia dự án, học hỏi và trải nghiệm đã là điều rất lớn rồi", cô chia sẻ.

Bước ra từ một dự án điện ảnh có sức ảnh hưởng, LyLy thừa nhận cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về con đường diễn xuất. "Tôi thấy mình bắt đầu thích. Nếu có vai phù hợp, tôi vẫn muốn thử sức, nhưng chắc chắn phải trau dồi thêm kỹ năng để làm tốt hơn", nữ ca sĩ chia sẻ. Với cô, điện ảnh không phải là cuộc dạo chơi mà là lĩnh vực cần đầu tư dài hơi nếu muốn theo đuổi.

LyLy không ngại thử sức ở lĩnh vực diễn xuất nếu có cơ hội ẢNH: FBNV

Danh xưng "diễn viên trăm tỉ" đến khá sớm cũng khiến LyLy nhận được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, cô giữ quan điểm bình tĩnh khi đón nhận: "Tôi nghĩ danh xưng chỉ là cách gọi, quan trọng là mình có nghiêm túc với nghề hay không. Tôi không mong mọi người khen ngay, nhưng ít nhất họ thấy mình nỗ lực thật sự". Nữ ca sĩ cho rằng việc được gọi như vậy là một may mắn, nhưng đồng thời cũng là động lực để cô cố gắng nhiều hơn trong tương lai.

Bên cạnh những lời khen, LyLy cũng đối diện với không ít ý kiến trái chiều về diễn xuất, trong đó có nhận xét cho rằng cô chỉ dừng lại ở mức tròn vai, thậm chí lép vế so với Văn Mai Hương hay Pháo. Trước điều này, cô nhìn nhận khá thẳng thắn: "Tôi nghĩ đó là cảm nhận của khán giả. Tôi trân trọng tất cả góp ý và sẽ rút kinh nghiệm cho những dự án sau".

Nhắc đến đạo diễn Trấn Thành, Lyly cho biết điều cô học được nhiều nhất là sự chỉn chu và kỷ luật trong công việc. "Anh rất tỉ mỉ, từng cảnh quay nhỏ đều được chăm chút kỹ. Áp lực thì chắc chắn có, nhưng tôi nghĩ chính điều đó giúp chúng tôi trưởng thành hơn".

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của LyLy ẢNH: NVCC

Một trong những điểm khiến khán giả quan tâm sau phim là mối quan hệ giữa LyLy và Vĩnh Đam. Trên màn ảnh, cả hai có nhiều khoảnh khắc tương tác tự nhiên, tạo cảm giác gần gũi. Ngoài đời, nữ ca sĩ cho biết họ vẫn giữ liên lạc và duy trì tình bạn. "Tôi rất vui vì sau dự án có thêm nhiều anh chị em, bạn bè. Vĩnh Đam là một người bạn rất hợp ý. Chúng tôi vẫn hay nhắn tin, lâu lâu gặp nhau ăn uống cùng mọi người trong ê kíp", cô nói.

Trước câu hỏi về việc có trở nên "đắt show" hơn sau thành công của Thỏ ơi, LyLy cho rằng đó là điều may mắn nếu xảy ra, nhưng không phải mục tiêu cô theo đuổi. Điều cô quan tâm hơn là phát triển bản thân một cách bền vững, cả trong âm nhạc lẫn diễn xuất.

Từ một ca sĩ bước sang điện ảnh, LyLy đang từng bước thử nghiệm và mở rộng giới hạn của mình. Thành công ban đầu của Thỏ ơi có thể là cú hích đáng kể, nhưng hành trình phía trước, như cô chia sẻ, vẫn là câu chuyện của sự học hỏi và nỗ lực không ngừng để khẳng định bản thân ở một vai trò mới.