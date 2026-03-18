Mỹ nam phim trăm tỉ của Trấn Thành nói gì khi bị chê 'diễn đơ'?

Hôm 17.3, dự án điện ảnh Bus: Chuyến xe một chiều chính thức ra mắt khán giả tại TP.HCM. Đây là tác phẩm có sự góp mặt của dàn diễn viên gồm Vân Trang, Vĩnh Đam, Minh Kiên, Phí Phương Anh, Hoàng Long… do Luk Vân đảm nhận vai trò đạo diễn.

Phản hồi của Vĩnh Đam

Vĩnh Đam kết hợp cùng Minh Kiên trong phim điện ảnh Bus: Chuyến xe một chiều Ảnh: NSX

Trong dàn diễn viên, Trần Lê Vĩnh Đam là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm. Bởi trước đó, anh từng góp mặt trong phim tết Thỏ ơi của Trấn Thành, thu hơn 400 tỉ đồng. Trước ý kiến so sánh về khả năng diễn xuất trong 2 dự án, thậm chí có người cho rằng với Bus: Chuyến xe một chiều, Vĩnh Đam thể hiện còn “đơ”, không tốt bằng tác phẩm được trình làng trước đó, nam diễn viên cho rằng việc bị đặt lên bàn cân là điều khó tránh khỏi. Bản thân anh cũng đã lường trước vấn đề này và thừa nhận “đây hoàn toàn là lỗi của tôi”.

“Bus: Chuyến xe một chiều là phim điện ảnh đầu tiên tôi tham gia bấm máy nên không tránh khỏi sai sót trong quá trình diễn xuất. Sau dự án này, tôi mới học được nhiều thứ hơn từ chị Luk Vân. Nên hy vọng khán giả có thể xem phim một cách nhẹ nhàng và dành nhiều lời góp ý cho tôi hoàn thiện. Trong tương lai, tôi nghĩ mình cần phải rút kinh nghiệm từ những dự án trước và hoàn thành các tác phẩm một cách tốt hơn”, anh bày tỏ.

Cũng theo Vĩnh Đam, cả hai bộ phim anh tham gia gần đây đều có cảnh hôn. Chính điều đó khiến nam diễn viên sợ khán giả thấy và nhàm chán. “Chứ còn về cảm xúc và nhân vật lại hoàn toàn khác nhau. Tôi tin khán giả sẽ thấy được những nét diễn khác của tôi thông qua 2 phim”, anh nêu quan điểm.

Huỳnh Minh Kiên chia sẻ trải nghiệm khi lần đầu đóng chính phim điện ảnh Ảnh: NSX

Đồng hành cùng Vĩnh Đam trong nhiều phân đoạn quan trọng là Huỳnh Minh Kiên. Nàng hậu có lần đầu chạm ngõ điện ảnh với vai diễn mang nhiều thử thách. Khi nói về cảnh quay đáng chú ý trong phim, cô chia sẻ: “Thật ra, với cảnh hôn, chúng tôi không tập trước. Nhưng để lấy tâm lý cho cảnh này rất khó. Đó cũng là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của tôi. Trước khi quay cảnh đó, chúng tôi cố gắng sống với nhân vật. Tôi và Vĩnh Đam chỉ hướng đến việc quay 1 đến 2 lần cho phân cảnh này”.

Bên cạnh đó, Minh Kiên cũng nói về áp lực khi được đặt cạnh, so sánh với các đàn chị dày dạn kinh nghiệm: “Tôi có áp lực, nhưng cũng rất tự hào vì có những người chị giỏi giang như vậy. Tôi không chọn loay hoay trong nỗi sợ và tin mình không thể một bước lên mây. Tôi chấp nhận mình sẽ gặp những khó khăn, những vất vả để đạt được thành tích như mong muốn. Tôi tin tất cả chúng ta đều không nên so sánh bản thân với thành công của người khác. Các chị em trong công ty cũng rất hỗ trợ nhau. Tôi chỉ tập trung vào dự án hiện tại vừa được ra mắt”.

Tại sự kiện, đạo diễn Luk Vân có những chia sẻ cụ thể về cách tiếp cận đề tài tâm linh trong phim. Khi được hỏi về việc có cần tiết chế yếu tố mê tín dị đoan hay không, nữ đạo diễn cho biết: “Tôi hiểu đây là môi trường giáo dục - học đường. Ban đầu, tôi muốn làm "nặng đô" hơn rất nhiều. Tôi cũng cố gắng tiết chế nhiều ở Bus: Chuyến xe một chiều. Nhưng có lẽ ai ở đây cũng từng nghe những câu chuyện tâm linh được truyền miệng về các trường học”.