Mã bí mật giúp kiểm tra độ chai pin của điện thoại Galaxy

Các công cụ kiểm tra pin tích hợp sẵn trên điện thoại Samsung Galaxy như Device Care hay Samsung Members thường được thiết kế để đơn giản hóa mọi dữ liệu kỹ thuật. Tuy nhiên, sự tiện lợi này vô tình khiến người dùng phổ thông bị che mắt bởi những nhãn trạng thái mơ hồ như 'Good' hay 'Normal'. Trên thực tế, viên pin của bạn có thể đã bị chai sụt nghiêm trọng mà hệ thống vẫn không hề báo cáo một cách chính xác.

Trạng thái sức khỏe pin chỉ hiển thị chung chung như Good hoặc Normal ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

'Vũ khí bí mật' giúp không bị 'qua mặt' khi đi bảo hành pin Samsung

Để vượt qua bộ lọc này, người dùng có thể kích hoạt một menu chẩn đoán cấp thấp ẩn sâu trong hệ thống mang tên SysDump bằng cách nhập mã *#9900# từ ứng dụng gọi điện thông thường. Tuy nhiên, trên các phiên bản One UI mới nhất, bạn có thể cần phải tạm thời tắt tính năng bảo mật 'Auto Blocker' để đoạn mã này có thể hoạt động.

Tiếp đó, bấm vào dòng lệnh run dumpstate/logcat nằm ở đầu giao diện, máy sẽ xuất ra một tệp nhật ký thô có dung lượng hơn 20 MB chứa toàn bộ dữ liệu thực tế. Sau khi hoàn tất, bấm Copy to sdcard. Trong tệp nhật ký được trích xuất (mở bằng ứng dụng LogLog), hãy sử dụng thanh tìm kiếm để kiểm tra những thông tin về pin.

Cụ thể, thông số chu kỳ sạc thực tế được ghi nhận dưới biến số mSavedBatteryUsage, nơi hệ thống cộng dồn mọi lần sạc xả dù là nhỏ nhất. Đặc biệt, mục mSavedBatteryAsoc sẽ hiển thị phần trăm dung lượng sạc thực tế còn lại so với lúc mới mua mà không bị làm mượt dữ liệu. Việc nắm rõ con số thô này giúp bạn không còn phụ thuộc vào phần mềm dự đoán, đồng thời phát hiện ra các lỗi hiệu chuẩn do thói quen giới hạn sạc ở mức 80 đến 85% để bảo vệ pin gây ra.

Kiểm tra thông số pin bằng tệp log trong SysDump ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều giả thuyết cho rằng các hãng công nghệ cố tình ẩn giấu các thông số chi tiết này nhằm giảm thiểu tối đa các làn sóng khiếu nại và yêu cầu thay pin miễn phí từ khách hàng. Viên pin của thiết bị có thể đã tụt xuống dưới ngưỡng 80% - mức tiêu chuẩn để được hưởng chế độ bảo hành chính hãng - nhưng màn hình thông thường vẫn hiển thị trạng thái an toàn. Do đó, việc làm chủ dữ liệu thô từ SysDump trước khi đến các trung tâm sửa chữa sẽ là thứ vũ khí giúp người dùng bảo vệ túi tiền của mình một cách thông minh.

Tóm lại, việc nắm giữ các thông số kỹ thuật thực tế giúp người dùng có một góc nhìn rõ ràng hơn về tình trạng thiết bị. Thay vì hoang mang hoặc đoán mò dựa trên những nhãn dán thông thường, bạn giờ đây đã có thể tự tin quyết định thời điểm thay pin. Đây là một bước đi hữu ích cho những ai quan tâm sâu sắc đến quyền được sửa chữa và tính minh bạch của sản phẩm công nghệ.