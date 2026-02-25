Mai tết trúng đậm, 2 phường ở Gia Lai thu hơn 140 tỉ đồng

Kết thúc vụ hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mai tết ở hai phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) ghi nhận tổng doanh thu 140,6 tỉ đồng.

Nhiều chậu mai tết dáng thế độc lạ được bày bán tại phường An Nhơn Đông trước Tết Bính Ngọ ẢNH: MINH LÊ

Theo UBND phường An Nhơn Đông, riêng 5 làng mai trên địa bàn đạt doanh thu 51,2 tỉ đồng. Phường An Nhơn Bắc đạt 89,4 tỉ đồng, tăng khoảng 35 tỉ đồng so với vụ mai tết năm ngoái.

Chính quyền hai địa phương chủ động tạo mặt bằng, mở rộng và sửa sang đường sá. Nhờ vậy, xe tải, xe container vào tận vườn vận chuyển mai tết đi tiêu thụ khắp cả nước, giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh.

Ngày 25.2, ông Phan Long Hùng, Phó chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông, cho biết dù ảnh hưởng bão số 13 và đợt lũ lịch sử từ ngày 18 - 20.11.2025, nông dân vẫn xuất bán hơn 40.025 chậu mai vàng các loại. Từ 20 tháng chạp, thị trường khởi sắc, thương lái các tỉnh phía bắc, phía nam và Tây nguyên đến đặt mua sôi động, giúp nhà vườn có vốn tái đầu tư.

Sau tết, các nhà vườn xả cành, thay đất cho các chậu mai ẢNH: MINH LÊ

Tại An Nhơn Bắc, ông Đinh Thanh Trình, Phó chủ tịch UBND phường, cho hay địa phương tiêu thụ 113.000 chậu mai tết, giá bình quân 800.000 đồng/chậu, tăng khoảng 200.000 đồng so với năm trước. Doanh thu vượt kỳ vọng, bà con rất phấn khởi.

Hiện người trồng mai khẩn trương thay đất, bổ sung dinh dưỡng, chăm sóc cây, kỳ vọng vụ mai tết năm tới tiếp tục thắng lợi.