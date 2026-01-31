Mai vàng An Nhơn ở Gia Lai tiến ra quốc lộ 1 mong mùa tết bội thu

Những ngày cuối năm, ven quốc lộ 1 đoạn qua khu vực An Nhơn, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) hàng nghìn chậu mai vàng được người dân đưa ra trưng bày, chào bán. Cảnh tượng quen thuộc này báo hiệu mùa tết đang đến rất gần với "thủ phủ mai vàng miền Trung".



Hàng ngàn chậu mai vàng được người dân đưa ra trưng bày, chào bán ven quốc lộ 1 ẢNH: NHẬT ĐỊNH

Trên các bãi đất trống ven quốc lộ, mai được xếp thành từng hàng ngay ngắn, kéo dài hàng cây số. Nhiều nhà vườn dựng lều tạm, túc trực cả ngày lẫn đêm để chăm sóc, trông coi mai, sẵn sàng đón thương lái và người mua. Việc đưa mai ra bán ven quốc lộ 1 từ lâu đã trở thành cách làm phổ biến của người trồng mai An Nhơn, vừa thuận tiện trưng bày, vừa dễ tiếp cận thị trường.

Mai vàng An Nhơn nhiều năm qua đã tạo dựng được thương hiệu riêng, trở thành mặt hàng không thể thiếu mỗi dịp tết. Vào cao điểm cuối năm, mai theo xe tỏa đi khắp các tỉnh, từ Nam ra Bắc, mang theo kỳ vọng về một vụ mùa bội thu sau cả năm chăm sóc.

Đưa mai ra quốc lộ 1 từ ngày 24.1, ông Huỳnh Thanh Dũng (50 tuổi, ở phường An Nhơn Đông) cho biết gia đình phải bỏ ra khoảng 20 triệu đồng để thuê bãi trưng bày. Năm trước, vụ mai tết giúp gia đình ông thu về hơn 200 triệu đồng. "Cả năm chỉ trông vào mấy ngày cuối năm này, mong sao bán được để có thêm đồng ra đồng vào sắm tết", ông Dũng chia sẻ.

Việc đưa mai ra bán ven quốc lộ từ lâu đã trở thành cách làm phổ biến của người trồng mai An Nhơn ẢNH: NHẬT ĐỊNH

Không ít nhà vườn năm nay bước vào mùa bán mai với tâm trạng thấp thỏm. Nhà vườn Thanh Khương (phường An Nhơn Đông) đã đưa hàng trăm chậu mai ra quốc lộ từ sớm, dù phải thuê mặt bằng với chi phí hơn 20 triệu đồng. Theo chủ vườn, sức mua hiện chậm hơn các năm trước, trong khi thiệt hại do bão lũ năm nay rất nặng nề.

Đợt bão lũ vừa qua khiến gần 1.000 chậu mai của nhà vườn này bị ảnh hưởng. Trong đó có khoảng 300 cây bị cháy lá, bung nụ và nở sớm, không thể xuất bán đúng dịp tết. Những cây còn lại chưa bị tác động nhiều được nhà vườn này đưa ra quốc lộ chào bán, với hy vọng gỡ gạc phần nào chi phí đã bỏ ra.

Theo người trồng mai, chưa năm nào họ lo lắng như tết này khi bão lũ liên tiếp khiến số lượng mai đạt chuẩn giảm mạnh, đặc biệt là tình trạng mai nở sớm.

Những cây mai không bị tác động bởi bão lũ được người dân đưa ra quốc lộ 1 chào bán ẢNH: NHẬT ĐỊNH

Dù vậy, nhiều nhà vườn cho rằng chất lượng nụ và búp mai năm nay vẫn khá tốt, cây khỏe, dáng đẹp. Mai được bày bán dọc quốc lộ 1 chủ yếu phục vụ thị trường các tỉnh phía bắc. Riêng thị trường phía nam, thương lái thường vào tận vườn thu mua khi mai chưa lặt lá, sau đó tự chăm sóc để canh nở đúng thời điểm.

Dù chịu ảnh hưởng nặng của thiên tai, giá mai tết năm nay vẫn giữ ở mức tương đương những năm trước. Người trồng mai An Nhơn vẫn kỳ vọng vào những ngày cao điểm cận tết, khi lượng người mua và thương lái đổ về quốc lộ đông hơn.

Mai được bày bán dọc quốc lộ 1 chủ yếu phục vụ thị trường các tỉnh phía bắc ẢNH: NHẬT ĐỊNH

Thị xã An Nhơn (cũ) được xem là thủ phủ mai vàng nổi tiếng. Các phường An Nhơn Bắc, An Nhơn Đông được xem là vùng trồng mai lớn nhất khu vực. Dẫu còn nhiều khó khăn, người dân nơi đây vẫn kiên trì bám nghề, chăm chút từng gốc mai, gửi gắm hy vọng vào một mùa xuân trọn vẹn đang đến gần.