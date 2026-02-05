Malaysia đóng cửa nhà hàng rửa lại đồ ăn thừa để phục vụ khách mới

Ảnh chụp từ đoạn video cho thấy nhân viên đang rửa đồ ăn thừa để tái sử dụng ảnh: Instagram/YouTube

Đoạn video được đăng lên mạng xã hội hôm 3.2 cho thấy nhân viên nhà hàng ở Malaysia rửa đồ ăn thừa, bao gồm thịt gà, thịt cừu và đậu phụ, trước khi xếp lại vào khay để tiếp tục sử dụng.

Nhà hàng bị nghi ngờ nằm trong khu thương mại Palm Mall của thành phố Seremban, và phục vụ món ăn được người Malaysia ưa chuộng có tên nasi kandar, theo Malay Mail. Nasi kandar là món cơm cà ri trứ danh mang phong cách Ấn Độ - Malaysia

Người đăng đoạn video nói mình đến khu thương mại và phát hiện tình trạng rửa thức ăn thừa vào lúc nửa đêm, New Straits Times đưa tin. "Đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được và mang đến mối đe dọa nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng", theo chủ nhân đoạn video.

Khi người quay tiến đến chất vấn nhân viên, một nhân viên thừa nhận đồ ăn được nấu nướng lại, nhưng đảm bảo rằng việc đó chẳng mang đến nguy hiểm gì.

Sau khi đoạn video lan truyền nhanh chóng trên mạng, Sở Y tế bang Negeri Sembilan xác nhận đã mở cuộc điều tra.

"Tôi mới được thông báo về vụ việc và đã chỉ đạo các cán bộ đến hiện trường để tiến hành điều tra. Nếu những cáo buộc trên mạng xã hội được xác minh là đúng sự thật, các biện pháp xử lý nghiêm khắc sẽ được áp dụng", Giám đốc Sở Y tế Zuraida Mohamed nhấn mạnh hôm 4.2.

Bà cũng khuyến cáo người dân nên khiếu nại chính thức lên các cơ quan chức năng.

Giới hữu trách sau đó yêu cầu nhà hàng đóng cửa trong vòng 14 ngày theo luật định để bảo vệ người tiêu dùng và cho phép có thời gian điều tra trước khi đưa ra kết luận chính thức.