Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Malaysia đóng cửa nhà hàng rửa lại đồ ăn thừa để phục vụ khách mới

Phi Yến
Phi Yến
05/02/2026 15:17 GMT+7

Giới hữu trách Malaysia đã đóng cửa một nhà hàng sau khi một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhân viên ở đây rửa thực phẩm thừa để tái sử dụng và bán cho khách mới.

Nhà hàng Malaysia bị đóng cửa vì rửa đồ ăn thừa phục vụ khách mới - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ đoạn video cho thấy nhân viên đang rửa đồ ăn thừa để tái sử dụng

ảnh: Instagram/YouTube

Đoạn video được đăng lên mạng xã hội hôm 3.2 cho thấy nhân viên nhà hàng ở Malaysia rửa đồ ăn thừa, bao gồm thịt gà, thịt cừu và đậu phụ, trước khi xếp lại vào khay để tiếp tục sử dụng.

Nhà hàng bị nghi ngờ nằm trong khu thương mại Palm Mall của thành phố Seremban, và phục vụ món ăn được người Malaysia ưa chuộng có tên nasi kandar, theo Malay Mail. Nasi kandar là món cơm cà ri trứ danh mang phong cách Ấn Độ - Malaysia

Người đăng đoạn video nói mình đến khu thương mại và phát hiện tình trạng rửa thức ăn thừa vào lúc nửa đêm, New Straits Times đưa tin. "Đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được và mang đến mối đe dọa nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng", theo chủ nhân đoạn video.

Khi người quay tiến đến chất vấn nhân viên, một nhân viên thừa nhận đồ ăn được nấu nướng lại, nhưng đảm bảo rằng việc đó chẳng mang đến nguy hiểm gì.

Sau khi đoạn video lan truyền nhanh chóng trên mạng, Sở Y tế bang Negeri Sembilan xác nhận đã mở cuộc điều tra.

"Tôi mới được thông báo về vụ việc và đã chỉ đạo các cán bộ đến hiện trường để tiến hành điều tra. Nếu những cáo buộc trên mạng xã hội được xác minh là đúng sự thật, các biện pháp xử lý nghiêm khắc sẽ được áp dụng", Giám đốc Sở Y tế Zuraida Mohamed nhấn mạnh hôm 4.2.

Bà cũng khuyến cáo người dân nên khiếu nại chính thức lên các cơ quan chức năng.

Giới hữu trách sau đó yêu cầu nhà hàng đóng cửa trong vòng 14 ngày theo luật định để bảo vệ người tiêu dùng và cho phép có thời gian điều tra trước khi đưa ra kết luận chính thức.

Tin liên quan

Báo động virus mới từ dơi đang tiến hóa có thể nguy hiểm như Nipah ở Bangladesh

Báo động virus mới từ dơi đang tiến hóa có thể nguy hiểm như Nipah ở Bangladesh

Một dịch bệnh bí ẩn ở Bangladesh ban đầu vốn tưởng nhầm là ổ dịch Nipah nhưng thực chất do một virus mới phát hiện và có nguồn gốc từ dơi, mang theo nguy cơ chết chóc nếu lây nhiễm ở người.

Trời lạnh bất thường, kỳ nhông bị choáng rơi 'như mưa' tại Florida

Bộ trưởng Malaysia gây sốc khi nói căng thẳng công việc góp phần gây đồng tính

Khám phá thêm chủ đề

rửa đồ ăn thừa nhà hàng Malaysia An toàn thực phẩm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận