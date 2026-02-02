Trời lạnh bất thường, kỳ nhông bị choáng rơi 'như mưa' tại Florida

Florida vốn là tiểu bang có khí hậu ấm áp tại Mỹ nhưng một đợt không khí lạnh bất thường đang quét qua nhiều tiểu bang miền nam, khiến loài kỳ nhông không chịu nổi nhiệt và rơi từ cây xuống đất, theo AFP ngày 2.2.

Kỳ nhông xanh bị choáng vì lạnh rơi từ cây xuống đất tại Miami, bang Florida (Mỹ) ngày 1.2 ẢNH: AFP

Dù Florida không có tuyết rơi như các bang miền nam khác nhưng nhiệt độ đã giảm xuống mức kỷ lục. Tại thành phố Orlando, nhiệt độ giảm xuống âm 4 độ C, mức thấp nhất trong tháng 2 kể từ năm 1923. Thông thường, nhiệt độ trong ngày vào thời gian này dao động từ mức thấp nhất là 12 độ C đến 23 độ C là cao nhất.

Nhiệt độ vào tháng 2 tại Florida đang ở mức lạnh kỷ lục trong hơn một thế kỷ, khiến kỳ nhông không chịu nổi ẢNH: AFP

Con kỳ nhông nằm đơ mình trên mặt đất ẢNH: AFP

Đài địa phương WPLG 10 đưa tin những con kỳ nhông rơi lộp độp "như mưa" từ trên cây vào sáng 1.2 do nhiệt độ quá thấp. Những video được đăng lên mạng xã hội cho thấy loài máu lạnh này bị choáng và rơi từ trên cây, nằm la liệt trên mặt đất ở các khu vực phía nam của Florida.

Ba Jessica Kilgore, người điều hành dịch vụ loại bỏ các loài xâm lấn gọi là Iguana Solutions, cho biết đã nhặt được hàng chục kg kỳ nhông, cả sống lẫn chết, trong đợt lạnh.

Con kỳ nhông nằm trên lối đi tại Miami ngày 1.2 ẢNH: AFP

Ủy ban Bảo tồn thủy sản và động vật hoang dã Florida ra thông báo cho phép người dân vận chuyển kỳ nhông đến văn phòng ủy ban để giao nộp. Đây là loài động vật tự nhiên và người dân muốn nuôi phải có giấy phép.

Đợt lạnh tại các bang miền nam Mỹ xảy ra khoảng một tuần sau khi cơn bão tuyết mạnh quét qua nhiều vùng lãnh thổ nước này, khiến hơn 100 người thiệt mạng và nhiều vùng bị ngập trong băng tuyết.

Một tổ chức thu dọn cho biết đã nhặt được nhiều xác kỳ nhông tại Florida ẢNH: AFP

Cuối tuần qua, tuyết rơi dày đến gần nửa mét tại một số khu vực miền nam, cộng với gió mạnh đã khiến giao thông hỗn loạn tại nhiều nơi. Tuyết rơi dày nhất được ghi nhận tại bang Bắc Carolina, tiểu bang hiếm khi có tuyết ngoại trừ ở những vùng cao. Thành phố Lexington có lượng tuyết dày đến 40 cm trong khi thành phố Gaust tại dãy núi Walnut có lượng tuyết 56 cm.

Thống đốc Bắc Carolina Josh Stein thông báo đã xảy ra 1.000 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thiệt mạng trong 2 ngày 31.1 - 1.2. Ông kêu gọi người dân hạn chế ra đường và cảnh giác các triệu cứng bị bỏng lạnh. Hơn 800 chuyến bay bị hủy trong ngày 1.2 tại sân bay quốc tế Charlotte Douglas ở Bắc Carolina. Khoảng 158.000 khách hàng chưa có điện trong ngày 1.2, hầu hết tại các bang miền nam như Mississippi, Tennessee, Florida và Louisiana.