Thời sự

Mãn hạn tù 30 năm, trùm giang hồ Bình 'Kiểm' lãnh tiếp 12 năm tù

Phan Thương
Phan Thương
23/09/2025 13:02 GMT+7

Bị cáo Phạm Đức Bình (55 tuổi, tức Bình 'Kiểm') bị TAND khu vực 7 TP.HCM tuyên phạt 12 năm tù về hành vi mua bán, tàng trữ 2 khẩu súng AK, 1 khẩu súng Beretta, và hàng trăm viên đạn.

Sau thời gian xét xử sơ thẩm vào buổi sáng, chiều 23.9, TAND khu vực 7 (TP.HCM) đã tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Bình (55 tuổi, tức Bình "Kiểm") và 13 bị cáo khác về các tội danh mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng; tổ chức đánh bạc, và đánh bạc.

Mãn hạn tù 30 năm, trùm giang hồ Bình 'Kiểm' lãnh tiếp 12 năm tù- Ảnh 1.

Bình "Kiểm" bị HĐXX sơ thẩm tuyên 12 năm tù về 2 tội mua bán và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

ẢNH: NHẬT THỊNH

HĐXX nhận định lời khai nhận tội tại phiên tòa của các bị cáo, và chứng cứ tại hồ sơ đủ cơ sở khẳng định: trong khoảng thời gian từ tháng 4 - 10.2024, Bình "Kiểm" câu kết cùng Nguyễn Tuấn An, Huỳnh Hoàng Vũ (Vũ Mèo), Chu Văn Hoàng Anh, Lê Minh Nghĩa, Lại Nam Phương thực hiện 3 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng;

Từ tháng 6 - 10.2024, Mạch Tài, Trương Đình Sự, Huỳnh Thanh Anh, Lê Viết Hiếu, Trần Vĩnh Tâm, Phạm Huy Cường, Trương Nhựt Tâm, Trương Đình Thuận, Lại Nam Phương tham gia vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua trang web cá cược "bong88.com"; đồng thời nhận và đánh lô đề qua điện thoại, Zalo. Tổng số tiền sát phạt hơn 18,3 tỉ đồng.

Theo tòa, Bình "Kiểm" là chủ mưu, cầm đầu trong nhóm tội liên quan đến vũ khí quân dụng. Trong đó, Bình cung cấp tiền cho Nguyễn Tuấn An sang Lào để mua bán trái phép 1 khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn, 492 viên đạn; hướng dẫn, chỉ đạo Chu Văn Hoàng Anh tàng trữ trái phép 1 khẩu súng Beretta và 13 viên đạn; chuyển 20 triệu đồng nhờ Trần Đình Thiện mua 1 khẩu súng AK47.

Mãn hạn tù 30 năm, trùm giang hồ Bình 'Kiểm' lãnh tiếp 12 năm tù- Ảnh 2.

2 khẩu súng AK và hàng trăm viên đạn bị thu giữ trong vụ án

ẢNH: C.T.V

Bình ‘Kiểm’ khai bị trầm cảm, thừa nhận mê súng ‘từ lúc mười mấy tuổi’

Mãn hạn tù 30 năm, trùm giang hồ Bình 'Kiểm' lãnh tiếp 12 năm tù- Ảnh 3.

Bình "Kiểm" được bị cáo Vũ tặng Khẩu súng Beretta và 13 viên đạn, sau đó được bị cáo Hoàng Anh giấu tại khu vườn ở Lâm Đồng

ẢNH: C.T.V

Từ đó, HĐXX tuyên phạt Bình "Kiểm" 7 năm tù tội "mua bán trái phép vũ khí quân dụng", 5 năm tù tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp hình phạt 12 năm tù.

13 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt mức án:

Mãn hạn tù 30 năm, trùm giang hồ Bình 'Kiểm' lãnh tiếp 12 năm tù- Ảnh 4.

HĐXX tuyên án vụ Bình "Kiểm" và 13 bị cáo

ẢNH: NHẬT THỊNH

  • Nguyễn Tuấn An 6 năm tù tội "mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng".
  • Huỳnh Hoàng Vũ 1 năm tù tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".
  • Chu Văn Hoàng Anh 3 năm tù tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".
  • Lê Minh Nghĩa từ 1 năm 6 tháng tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
  • Lại Nam Phương 3 năm 6 tháng tù về 2 tội "không tố giác tội phạm" và "đánh bạc".
  • Mạch Tài 6 năm tù tội "tổ chức đánh bạc".
  • Trương Đình Sự từ 5 năm 6 tháng tù tội "tổ chức đánh bạc".
  • Huỳnh Thanh Anh 8 năm 6 tháng tù tội "tổ chức đánh bạc" và " đánh bạc".
  • Lê Viết Hiếu 3 năm tù tội "đánh bạc".
  • Phạm Huy Cường 3 năm tù tội "đánh bạc.
  • Trần Vĩnh Tâm 3 năm tù tội "đánh bạc".
  • Trương Nhựt Tâm 3 năm tù tội "đánh bạc".
  • Trương Đình Thuận 9 tháng tù tội "đánh bạc".

Bình "Kiểm" bắt cóc con trai đại gia Trầm Bê, tống tiền 10 triệu USD

Năm 2005, Bình "Kiểm" mua 1 khẩu súng AK, 5 khẩu súng ngắn, hơn 400 viên đạn và 2 quả lựu đạn để tham gia bắt cóc con trai đại gia Trầm Bê và tống tiền 10 triệu USD.

Năm 2007, TAND TP.HCM xử phạt Bình "Kiểm" 28 năm tù về các tội: bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng. Bị cáo đã chấp hành xong hình phạt ngày 7.4.2024; chưa được xóa án tích.

Ngoài ra, Bình "Kiểm" còn có 1 tiền án 3 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, theo bản án năm 2010 của TAND Q.Gò Vấp cũ, TP.HCM. Tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù. Bị cáo đã chấp hành xong hình phạt ngày 7.4.2024; chưa được xóa án tích.

Nhân thân của Bình "Kiểm", cáo trạng thể hiện:

  • Ngày 19.1.1996, bị UBND TP.HCM đưa vào cưỡng bức lao động bắt buộc 24 tháng.
  • Ngày 26.1.1999, bị TAND Q.10 cũ, TP.HCM xử phạt 12 tháng tù về tội đánh bạc; tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc; trốn khỏi nơi giam.
  • Ngày 17.5.2000, bị UBND TP.HCM đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 24 tháng.
  • Ngày 11.10.2002, bị TAND thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cũ xử phạt 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

