Màn hình Galaxy S26 Ultra gặp sự cố, Samsung khẩn cấp điều tra

Theo chia sẻ từ người dùng Galaxy S26 Ultra trên các diễn đàn trực tuyến, hiện tượng màn hình chuyển sang màu đỏ nhạt đã được phát hiện trên một số mẫu Galaxy S26 Ultra. Cụ thể, một số thiết bị đã xuất hiện tình trạng màn hình chuyển sang màu đỏ, với hình chữ nhật màu hồng xuất hiện ở giữa màn hình. Chưa rõ mức độ phổ biến của lỗi, nhưng một số khiếu nại đã được ghi nhận từ tháng 3, ngay sau khi sản phẩm được phát hành.

Hiện tượng lưu ảnh đã được phát hiện trên mẫu Galaxy S26 Ultra (phải) khi đặt cạnh Galaxy S26+ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEWSWAY

Trang Newsway (Hàn Quốc) cho biết nhiều người dùng báo cáo hiện tượng này dần xuất hiện sau vài tháng sử dụng, hoặc họ đã quan sát thấy trên các mẫu trưng bày tại cửa hàng. Tuy nhiên, một số bài đánh giá từ các chuyên gia lại không ghi nhận bất kỳ sự thay đổi nào về màu sắc trên thiết bị của họ.

Samsung đã xác nhận có vấn đề xảy ra với màn hình, mặc dù nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được làm rõ. Công ty đang tiến hành điều tra nội bộ để xác định nguyên nhân và điều kiện của sự việc. Một quan chức của công ty cho biết: "Chúng tôi đang xem xét vấn đề này để xác nhận nguyên nhân".

Màn hình bảo mật là lý do khiến Galaxy S26 Ultra gặp lỗi?

Giới công nghệ đang đặt ra nghi vấn rằng công nghệ màn hình bảo mật Privacy Display mới được áp dụng trên Galaxy S26 Ultra có thể là nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Privacy Display là công nghệ nhằm hạn chế góc nhìn của màn hình, khiến người ở gần khó có thể nhìn thấy nội dung.

Một số ý kiến cho rằng cấu trúc phát sáng bên trong màn hình có thể đã bị thay đổi trong quá trình áp dụng Privacy Display, dẫn đến sự không đồng nhất của màn hình trong một số điều kiện nhất định. Đặc biệt, các tấm nền OLED có thể gặp hiện tượng lưu ảnh, thường được gọi là "burn-in". Một số người dùng cho rằng sự đổi màu đỏ có thể là do hiện tượng này.

Tuy nhiên, việc xác định liệu hiện tượng burn-in có thực sự xảy ra hay không vẫn còn khó khăn và cần thêm phân tích để làm rõ vấn đề. Với công nghệ màn hình thế hệ mới và tính năng Privacy Display, Galaxy S26 Ultra đã thu hút sự chú ý nhưng cũng đặt ra thách thức về độ ổn định trong quá trình sử dụng lâu dài.