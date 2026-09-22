Màn hình máy tính trang bị nhiều cổng USB dùng để làm gì?

Nhiều màn hình máy tính hiện nay được trang bị hai cổng USB hoặc nhiều hơn, thường nằm ở phía sau hoặc bên cạnh. Những cổng này thường thuộc hub USB tích hợp, cho phép người dùng kết nối các thiết bị ngoại vi như bàn phím, chuột, webcam… với máy tính thông qua màn hình.

Các mẫu màn hình hiện đại có thể đi kèm nhiều cổng USB khác nhau ẢNH: K. VĂN

Cách thức hoạt động của các cổng USB trên màn hình phụ thuộc vào từng mẫu. Một số màn hình có kết nối video và hub USB tách biệt, yêu cầu người dùng sử dụng cáp HDMI hoặc DisplayPort cho hình ảnh và một cáp USB riêng để kết nối với máy tính.

Đặc biệt, các màn hình hỗ trợ USB-C cho phép cáp duy nhất thực hiện cả hai chức năng: truyền hình ảnh và dữ liệu, tiện lợi cho nhu cầu công việc.

Với những màn hình tích hợp hub USB thường có hai loại cổng: upstream (kết nối với máy tính) và downstream (kết nối với thiết bị ngoại vi). Tuy nhiên, không có quy tắc nào quy định rằng màn hình phải có một cổng upstream và một cổng downstream. Một số mẫu có thể có nhiều cổng USB-A downstream và một cổng USB-B upstream, trong khi các mẫu khác có thể sử dụng USB-C cho upstream.

Lưu ý khi sử dụng cổng USB trên màn hình máy tính

Khi sử dụng cổng USB trên màn hình, người dùng nên lưu ý rằng các cổng này chia sẻ băng thông với kết nối USB đầu vào, có thể dẫn đến tình trạng nghẽn băng thông nếu tốc độ chậm hơn so với thiết bị lưu trữ ngoài. Do đó, các cổng USB trên màn hình thường phù hợp cho việc kết nối các thiết bị không yêu cầu tốc độ cao, như bàn phím và chuột.

Ngoài ra, một số cổng USB trên màn hình còn có khả năng sạc thiết bị. Tuy nhiên, việc này phụ thuộc vào từng mẫu màn hình và cài đặt của nó. Ví dụ, một số màn hình Dell có chế độ "Other USB Charging", cho phép các cổng USB vẫn cung cấp điện khi màn hình ở chế độ chờ.

Màn hình USB-C không chỉ giúp giảm thiểu số lượng dây cáp mà còn cho phép người dùng sử dụng cáp duy nhất để truyền hình ảnh, kết nối các phụ kiện và cung cấp nguồn điện cho máy tính. Một số màn hình còn tích hợp bộ chuyển mạch KVM, cho phép hai máy tính chia sẻ cùng một màn hình, bàn phím và chuột.

Cuối cùng, khi sử dụng cổng USB trên màn hình, người dùng cần kiểm tra kỹ các thông số kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng để đảm bảo các cổng hỗ trợ các chức năng cần đến. Băng thông và tốc độ truyền tải cũng có thể khác nhau giữa các cổng, vì vậy việc nắm rõ thông tin này sẽ giúp người dùng tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng.