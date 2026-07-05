Mãn nhãn màn pháo hoa khép lại đêm khai mạc Lễ hội Vì hòa bình 2026

Tối 4.7, tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, UBND tỉnh Quảng Trị khai mạc Lễ hội Vì hòa bình 2026 với chủ đề "Từ ký ức đến tương lai: Quảng Trị vì hòa bình". Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: "Dòng chảy ký ức", "Ánh sáng hòa bình" và "Thế giới hòa ca", để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

Được dàn dựng trên sân khấu lớn lấy hình tượng chim bồ câu làm điểm nhấn, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình diễn hiện đại, các tiết mục mang đến cho khán giả những trải nghiệm mãn nhãn và giàu cảm xúc.

Thời khắc gióng lên tiếng chuông ước nguyện hòa bình tại đêm khai mạc Lễ hội Vì hòa bình 2026 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Những bài hát có nhịp điệu sôi động cùng hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới ẢNH: BÁ CƯỜNG

Bên dưới, những khán giả cũng phất cao lá cờ biểu trưng của Lễ hội Vì hòa bình hòa theo điệu nhạc ẢNH: BÁ CƯỜNG

Xuyên suốt chương trình, nhiều ca khúc nổi tiếng như Lá thư viết vội, Đồng đội, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Heal the World, We Are the World, Còn gì đẹp hơn... được thể hiện qua giọng ca của các nghệ sĩ Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Nguyễn Hùng, Hoàng Hải... Kết hợp với các tiết mục được dàn dựng theo phong cách nhạc kịch, chương trình đã tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, truyền tải thông điệp về hòa bình, tình yêu quê hương và khát vọng hướng tới tương lai.

Chị Lê Thúy Quỳnh (trú phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cho biết xúc động khi chương trình không chỉ tái hiện những ký ức hào hùng của dân tộc mà còn khắc họa khát vọng hòa bình và tương lai tươi sáng của đất nước.

Chương trình nghệ thuật có 3 chương gồm: "Dòng chảy ký ức", "Ánh sáng hòa bình" và "Thế giới hòa ca" ẢNH: BÁ CƯỜNG

Các nghệ sĩ Nguyễn Hùng, Phạm Anh Duy, Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách thể hiện những ca khúc quen thuộc đã chạm vào lòng khán giả ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Gia đình tôi ở cách Hiền Lương khoảng 30 km nên đã đến từ rất sớm để chọn được vị trí ngồi đẹp nhất. Qua những hoạt cảnh tái hiện hình ảnh người lính hành quân, người mẹ Việt Nam cùng những khúc ca quen thuộc, tôi thực sự xúc động và tự hào khi được sinh ra trên mảnh đất Quảng Trị, cũng như là một người Việt Nam", chị Quỳnh chia sẻ.

Hình ảnh người mẹ, bộ đội gợi nhớ về những tháng ngày khó khăn nhưng hào hùng của dân tộc Việt Nam ẢNH: BÁ CƯỜNG

Điểm nhấn của lễ khai mạc là nghi thức gióng hồi chuông ước nguyện hòa bình. Trong giai điệu huyền thoại Imagine do hai nghệ sĩ piano trình diễn, mọi ánh nhìn đều hướng về sân khấu.

Ba hồi chuông lần lượt ngân vang, gửi gắm ba thông điệp về hòa bình. Bên dưới, hàng nghìn khán giả lặng đi, cùng thầm gửi gắm ước nguyện về một Việt Nam và một thế giới hòa bình.

Chương trình kết thúc với màn bắn pháo hoa trên nền nhạc của ca khúc Nối vòng tay lớn ẢNH: BÁ CƯỜNG

Khép lại chương trình, giai điệu ca khúc Nối vòng tay lớn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vang lên giữa màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời giới tuyến lịch sử Hiền Lương - Bến Hải. Những chùm pháo hoa hòa cùng ánh sáng sân khấu, trong khi hàng nghìn người dân và du khách đồng thanh cất tiếng hát, phất cao lá cờ biểu trưng của Lễ hội Vì hòa bình, tạo nên khoảnh khắc giàu cảm xúc.

Khán giả Quảng Trị đã có một đêm đáng nhớ bên bờ Hiền Lương lịch sử ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đêm khai mạc kết thúc nhưng hành trình của Lễ hội Vì hòa bình 2026 mới bắt đầu, với chuỗi hoạt động kéo dài đến cuối năm. Từ mảnh đất từng chịu nhiều đau thương bởi chiến tranh, Quảng Trị hôm nay tiếp tục lan tỏa thông điệp về hòa bình, hòa hợp và khát vọng phát triển bền vững.