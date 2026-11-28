Tối 28.11, tại Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh Quảng Trị cơ sở 2 (phường Nam Đông Hà) đã diễn ra chương trình biểu diễn kỵ binh và quân nhạc của các lực lượng Công an nhân dân. Đây là một trong các hoạt động thuộc Tuần văn hóa - du lịch tỉnh Quảng Trị, kỳ 1 năm 2026.
Dù thời tiết có mưa nhẹ, nhưng sự hấp dẫn của đoàn kỵ binh và quân nhạc vẫn thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các em nhỏ tập trung đón xem.
Chương trình bắt đầu lúc 19 giờ 30 phút, quân nhạc của lực lượng Công an nhân dân với những tiết mục có giai điệu hào hùng vang lên giữa đường phố tạo nên không khí sôi động, hòa cùng niềm vui, tiếng cổ vũ và sự tự hào của người dân.
Tiếp đến, 90 cán bộ, chiến sĩ đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh cùng 40 chú ngựa đã trình diễn các nội dung đặc sắc gồm: diễu binh, diễu hành, điều khiển ngựa chạy theo đội hình, kỹ thuật điều khiển ngựa phi nước đại, kết hợp sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, điều khiển ngựa vượt vật cản và thực hiện các kỹ năng nghiệp vụ, đội hình cờ Tổ quốc...
Các phần biểu diễn đẹp mắt, hấp dẫn nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Kết thúc chương trình, đoàn quân nhạc và kỵ binh đi diễu hành tại một số tuyến đường ở phường Nam Đông Hà và quay về trung tâm văn hóa để giao lưu với người dân.
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