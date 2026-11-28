Tối 28.11, tại Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh Quảng Trị cơ sở 2 (phường Nam Đông Hà) đã diễn ra chương trình biểu diễn kỵ binh và quân nhạc của các lực lượng Công an nhân dân. Đây là một trong các hoạt động thuộc Tuần văn hóa - du lịch tỉnh Quảng Trị, kỳ 1 năm 2026.

Lực lượng quân nhạc tham gia biểu diễn các tiết mục sôi động ẢNH: BÁ CƯỜNG

Các chiến sĩ biểu diễn đồng đều, đẹp mắt khiến khán giả thích thú ẢNH: BÁ CƯỜNG

Dù thời tiết có mưa nhẹ, nhưng sự hấp dẫn của đoàn kỵ binh và quân nhạc vẫn thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các em nhỏ tập trung đón xem.

Đông đảo khán giả đến xem phần trình diễn của lực lượng Công an nhân dân ẢNH: BÁ CƯỜNG

Các bạn nhỏ thích thú khi được nhìn thấy ngựa ẢNH: BÁ CƯỜNG

Chương trình bắt đầu lúc 19 giờ 30 phút, quân nhạc của lực lượng Công an nhân dân với những tiết mục có giai điệu hào hùng vang lên giữa đường phố tạo nên không khí sôi động, hòa cùng niềm vui, tiếng cổ vũ và sự tự hào của người dân.

Đoàn kỵ binh diễu hành cờ Tổ quốc mở đầu phần trình diễn ẢNH: BÁ CƯỜNG

Các con ngựa phi nước đại với tốc độ nhanh ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tiếp đến, 90 cán bộ, chiến sĩ đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh cùng 40 chú ngựa đã trình diễn các nội dung đặc sắc gồm: diễu binh, diễu hành, điều khiển ngựa chạy theo đội hình, kỹ thuật điều khiển ngựa phi nước đại, kết hợp sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, điều khiển ngựa vượt vật cản và thực hiện các kỹ năng nghiệp vụ, đội hình cờ Tổ quốc...

Các chiến sĩ thực hiện kỹ thuật điều khiển ngựa vượt chướng ngại vật, đây là phần trình diễn khiến nhiều khán giả thích thú hò reo nhất ẢNH: BÁ CƯỜNG

Kỹ thuật lên xuống ngựa cấp tốc được các chiến sĩ thực hiện thuần thục ẢNH: BÁ CƯỜNG

Kỹ thuật điều khiển ngựa và sử dụng súng tiểu liên AK ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đoàn kỵ binh đã mang lại những phần trình diễn hấp dẫn, độc đáo cho người dân Quảng Trị ẢNH: BÁ CƯỜNG

Các phần biểu diễn đẹp mắt, hấp dẫn nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Kết thúc chương trình, đoàn quân nhạc và kỵ binh đi diễu hành tại một số tuyến đường ở phường Nam Đông Hà và quay về trung tâm văn hóa để giao lưu với người dân.