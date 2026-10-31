Manchester United thua đau Chelsea, HLV Carrick thừa nhận sự thật phũ phàng

Thất bại 0-2 trước Chelsea tối 31.10 tiếp tục đẩy Manchester United vào tình thế khó khăn tại Ngoại hạng Anh, đồng thời khiến tương lai của HLV Michael Carrick trở thành chủ đề được quan tâm.

Đáng nói, đây là trận đấu mà Manchester United từng có cơ hội tạo ra một kết quả tích cực. Đội khách thi đấu tốt trong hiệp 1, tạo ra những tình huống tấn công nguy hiểm và khiến Chelsea gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi sau giờ nghỉ, khi đội chủ sân Stamford Bridge giành lại quyền kiểm soát thế trận.

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Phát biểu với TNT Sports sau trận đấu, HLV Michael Carrick không giấu được sự thất vọng về màn trình diễn của các học trò trong hiệp 2.

"Chúng tôi thực sự không thể bắt nhịp trong hiệp 2. Lẽ ra chúng tôi phải dẫn trước ngay trong hiệp 1. Đó gần như là những gì tích cực nhất mà chúng tôi có thể mong đợi. Chúng tôi trông rất nguy hiểm, nhưng rồi lại tự khiến mọi thứ đổ vỡ trong hiệp 2", Carrick chia sẻ.

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Theo nhà cầm quân người Anh, bàn thua đầu tiên là bước ngoặt khiến Manchester United rơi vào thế bất lợi, trước khi tình huống phạt đền tiếp tục đẩy đội bóng vào hoàn cảnh khó khăn hơn.

Dù vậy, Carrick không cho rằng các cầu thủ đã buông xuôi sau khi bị dẫn bàn. Ông nhấn mạnh đội bóng vẫn có những điểm tích cực, đặc biệt từ màn trình diễn trong 45 phút đầu tiên.

Tuy nhiên, HLV Carrick cũng thẳng thắn nhìn nhận vấn đề lớn nhất của Manchester United lúc này: "Không thể che giấu thực tế rằng chúng tôi đã không thắng đủ số trận cần thiết", ông thừa nhận.

Đây cũng là điều khiến áp lực dành cho HLV Carrick ngày càng gia tăng. Một đội bóng có thể chơi tốt trong từng thời điểm, nhưng nếu liên tục đánh rơi kết quả, những tín hiệu tích cực về chuyên môn khó có thể xoa dịu sự thất vọng của người hâm mộ.