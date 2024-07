Mang câu chuyện Việt Nam ra toàn cầu với Love in Vietnam

Kinh phí 4 triệu USD

Buổi workshop (trò chuyện, thảo luận về nghề) "Mang câu chuyện VN ra toàn cầu" có sự góp mặt của 2 diễn giả đến từ Ấn Độ: đạo diễn - biên kịch Rahhat Shah Kazmi, nổi tiếng với phim Country of Blind (phim này vừa được chọn trình chiếu ở LHP châu Á Đà Nẵng lần 2); cùng nhà sản xuất tên tuổi của "vũ trụ điện ảnh" Bollywood - Captain Rahul Bali. Ngoài ra, còn có sự tham gia của nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng - người sản xuất các phim Việt chiếu rạp "trăm tỉ" như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cô gái đến từ hôm qua, Siêu sao siêu ngố… Công ty 1-All Stars của VN mà ông Nguyễn Cao Tùng giữ chức vụ CEO cũng là đơn vị hợp tác, góp vốn 15% trong tổng kinh phí của phim Love in Vietnam lên tới 4 triệu USD do phía Ấn Độ thực hiện.

Nhà sản xuất Captain Rahul Bali (trái) và đạo diễn - biên kịch Rahhat Shah Kazmi tại buổi workshop P.C.T

Love in Vietnam là bộ phim hai nước Ấn Độ và VN cùng cộng tác thực hiện để quảng bá du lịch, đời sống, con người, cảnh đẹp của VN, được cả Lãnh sự quán Ấn Độ ở VN và Lãnh sự quán VN ở Ấn Độ cố gắng xúc tiến thực hiện, khởi phát từ một hội nghị giao lưu văn hóa của Ấn Độ và VN vào năm ngoái. Phim kể về một chàng trai Ấn Độ tới VN yêu cô gái Việt và trải qua hành trình khám phá nhiều vùng đất với những tình tiết bất ngờ. Phim do ê kíp chính của Ấn Độ thực hiện, trong đó có đạo diễn - biên kịch Rahhat Shah Kazmi và nhà sản xuất Captain Rahul Bali.

Ông Nguyễn Cao Tùng chia sẻ: "Chúng tôi tin tưởng ê kíp làm phim của Ấn Độ vì các tên tuổi này từng có nhiều phim đạt doanh thu lớn tại thị trường Bollywood, làm phim nào cũng được Netflix mua bản quyền. Love in Vietnam sẽ có dàn diễn viên chính là các ngôi sao Ấn Độ, phía VN có diễn viên Khả Ngân. Dự án phim này đã được công bố tại LHP Cannes 2024, nhận được nhiều hợp tác về kinh phí, đầu ra về phát hành, và tháng 10 tới sẽ chào tiếp ở LHP Busan - Hàn Quốc".

Love in Vietnam sẽ quay bối cảnh tại VN lên đến 75% thời lượng, và 25% quay tại Ấn Độ. Đợt đầu khởi quay từ ngày 15.9 tại khu Lạc Dương (Đà Lạt, Lâm Đồng), và đến dịp Lễ hội hoa Đà Lạt vào tháng 12 sẽ quay tiếp ở Đà Lạt. Song song đó là lịch quay ở Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam), rồi Phú Yên, Nha Trang (Khánh Hòa), Hạ Long (Quảng Ninh)…

Ông Nguyễn Cao Tùng nói thêm: "Lãnh đạo các địa phương tại VN đều tạo điều kiện tốt nhất cho bộ phim. Ông Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM, đã dẫn đoàn phim đi gặp từng tỉnh và các tỉnh đều rất hỗ trợ chương trình làm phim quảng bá du lịch VN này. Về giấy phép quay phim, 1-All Stars đã đứng ra đại diện hợp tác và ký kết xong hết. Phim Love in Vietnam dự kiến công chiếu vào cuối hè 2025 tại các rạp VN lẫn Ấn Độ và thế giới, sau đó sẽ phát trên nền tảng trực tuyến Netflix toàn cầu".

Hợp tác để đi xa hơn

Góp mặt tại buổi workshop "Mang câu chuyện VN ra toàn cầu", ông Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM, chia sẻ hết sức ủng hộ những hợp tác văn hóa, du lịch, phim ảnh của Ấn Độ - VN. Ông hy vọng ở tài năng đã được kiểm chứng tại Ấn Độ của đạo diễn - biên kịch Rahhat Shah Kazmi và nhà sản xuất Captain Rahul Bali sẽ giúp bộ phim Love in Vietnam thành công về nhiều mặt.

Diễn viên Khả Ngân được ê kíp Ấn Độ chọn đóng nữ chính phim Love in Vietnam N.S

Nhà sản xuất Captain Rahul Bali mong muốn sẽ tạo được hiệu ứng tốt cho du lịch, điện ảnh Việt sau dự án phim Love in Vietnam và khẳng định "sẽ còn hợp tác làm ít nhất 4 phim tại VN trong thời gian tới".

Đại diện hãng phim tại VN nói: "Khó thể kỳ vọng Love in Vietnam sẽ ăn khách trăm tỉ khi chiếu rạp Việt. Ê kíp làm phim xác định Ấn Độ sẽ là thị trường phát hành chính vì họ có tới 2.000 cụm rạp; còn phía VN chúng ta đã được quá nhiều cái lợi khi làm phim này rồi. VN được quảng bá về du lịch để du khách Ấn Độ hay nhiều nước khác khi xem các cảnh quay đẹp ở nhiều địa phương, sẽ thôi thúc họ đến VN, cũng như nhiều đoàn làm phim khác khi thấy sự thuận lợi này cùng với năng lực của nhà sản xuất VN sẽ xúc tiến hợp tác các công đoạn quay phim tại VN chúng ta".

Từ dự án điện ảnh Love in Vietnam, chủ đề "Mang câu chuyện VN ra toàn cầu" cũng được các chuyên gia, giới làm phim có mặt trong buổi workshop bàn luận. Đạo diễn - biên kịch Rahhat Shah Kazmi chia sẻ kinh nghiệm làm phim của mình: "Hãy cứ ấp ủ thật nhiều câu chuyện với niềm tự hào dân tộc hoặc chỉ với những câu chuyện nhỏ bình dị, đầy cảm xúc nhưng được khai thác với những yếu tố có bản sắc văn hóa độc đáo của địa phương, vùng đất mình sống, như tôi đã từng làm. Dù ban đầu có thất bại nhưng từ từ sẽ trui rèn được cách kể chuyện giỏi theo cách nhìn đa quốc gia - là điều rất quan trọng, còn về kỹ thuật đã có máy móc hiện đại rồi. Tất nhiên, bạn phải nỗ lực để có được sự cộng hưởng của nhiều cái hữu duyên hợp tác, kết nối trong nghề ở thời đại 4.0 cho tác phẩm lan xa. Tôi tin sẽ có ngày các bạn - những nhà làm phim dù làm nghề lâu năm hay mới, có được thành công khi bất cứ khán giả nơi đâu xem phim cũng hiểu được vấn đề dân sinh, dân tộc phổ quát một cách trung thực nhất mà bạn truyền tải, chạm được tới trái tim người xem".