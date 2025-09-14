Mạng di động FPT hợp tác Home Credit giới thiệu gói cước trợ giá thiết bị di động

Trong bối cảnh điện thoại và máy tính bảng ngày càng trở thành công cụ thiết yếu cho học tập, làm việc và giải trí, nhu cầu sở hữu thiết bị hiện đại cùng kết nối mạng ổn định liên tục gia tăng. Đáp ứng xu hướng đó, FPT Shop cùng mạng di động FPT triển khai gói cước trợ giá thiết bị, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận thiết bị công nghệ mới với chi phí tối ưu.

Mạng di động FPT và Home Credit đã giới thiệu giải pháp trả góp SIM FPT kèm gói cước với lãi suất 0% Ảnh: CTV



Với chương trình này, khách hàng mua điện thoại hoặc máy tính bảng có giá từ 5 triệu đồng trở lên kèm SIM FPT theo các gói cước được thiết kế sẵn sẽ được trợ giá trực tiếp lên đến 2,5 triệu đồng. Ưu đãi áp dụng cho nhiều sản phẩm như Honor X8c, Oppo A5i Pro, Samsung Galaxy A36 5G, Xiaomi Poco Pad WiFi, Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024... Khoản trợ giá sẽ được giảm trực tiếp vào giá bán máy, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu thiết bị công nghệ mới với chi phí tối ưu và trải nghiệm kết nối di động liền mạch.

Bên cạnh đó, tại lễ ký kết hợp tác chiến lược, mạng di động FPT và Home Credit đã giới thiệu giải pháp trả góp SIM FPT kèm gói cước với lãi suất 0%, kỳ hạn linh hoạt từ 6 đến 12 tháng. Khách hàng chỉ cần đóng thêm 0,5% phí bảo hiểm trên tổng giá trị gói cước. Đáng chú ý, hình thức trả góp này tách biệt hoàn toàn với các gói trả góp thiết bị, mang đến sự lựa chọn linh hoạt và đa dạng hơn cho người dùng.

Bảng trợ giá gói cước mạng di động FPT

Ảnh: chụp màn hình



Ông Nguyễn Việt Anh, Phó tổng Giám đốc FPT Retail chia sẻ: “Với lợi thế là hệ thống bán lẻ công nghệ hàng đầu, FPT Shop định hướng phát triển mạng di động FPT thành nền tảng kết nối toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ nhằm mang lại nhiều tiện ích và giá trị thiết thực cho khách hàng. Trên nền tảng đó, FPT Shop hợp tác cùng Home Credit để kết hợp tài chính tiêu dùng và bán lẻ công nghệ, qua đó mang đến các giải pháp tích hợp, giúp khách hàng tiếp cận đa dạng nhu cầu với chi phí hợp lý. Trong tương lai, hai bên sẽ tiếp tục mở rộng sang nhiều lĩnh vực, tạo thêm giá trị thiết thực và nâng cao trải nghiệm toàn diện cho khách hàng”.

Sự kết hợp giữa chương trình trợ giá, giải pháp trả góp 0% lãi suất và tiện ích của gói cước giúp khách hàng vừa dễ dàng sở hữu những thiết bị hiện đại, vừa trải nghiệm kết nối di động với chi phí tối ưu. Đây được xem là bước đi chiến lược của FPT Shop, mạng di động FPT và Home Credit trong việc mang công nghệ đến gần hơn với người Việt.