Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Mạng di động FPT hợp tác Home Credit giới thiệu gói cước trợ giá thiết bị di động

Thành Luân
Thành Luân
14/09/2025 10:46 GMT+7

FPT Shop và mạng di động FPT chính thức triển khai ưu đãi trợ giá đến 2,5 triệu đồng cho khách hàng mua thiết bị từ 5 triệu đồng kèm SIM. Đồng thời, người dùng có thể trả góp 0% lãi suất.

Trong bối cảnh điện thoại và máy tính bảng ngày càng trở thành công cụ thiết yếu cho học tập, làm việc và giải trí, nhu cầu sở hữu thiết bị hiện đại cùng kết nối mạng ổn định liên tục gia tăng. Đáp ứng xu hướng đó, FPT Shop cùng mạng di động FPT triển khai gói cước trợ giá thiết bị, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận thiết bị công nghệ mới với chi phí tối ưu.

Mạng di động FPT hợp tác Home Credit cung cấp gói cước trợ giá thiết bị di động - Ảnh 1.

Mạng di động FPT và Home Credit đã giới thiệu giải pháp trả góp SIM FPT kèm gói cước với lãi suất 0%

Ảnh: CTV

Với chương trình này, khách hàng mua điện thoại hoặc máy tính bảng có giá từ 5 triệu đồng trở lên kèm SIM FPT theo các gói cước được thiết kế sẵn sẽ được trợ giá trực tiếp lên đến 2,5 triệu đồng. Ưu đãi áp dụng cho nhiều sản phẩm như Honor X8c, Oppo A5i Pro, Samsung Galaxy A36 5G, Xiaomi Poco Pad WiFi, Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024... Khoản trợ giá sẽ được giảm trực tiếp vào giá bán máy, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu thiết bị công nghệ mới với chi phí tối ưu và trải nghiệm kết nối di động liền mạch.

Bên cạnh đó, tại lễ ký kết hợp tác chiến lược, mạng di động FPT và Home Credit đã giới thiệu giải pháp trả góp SIM FPT kèm gói cước với lãi suất 0%, kỳ hạn linh hoạt từ 6 đến 12 tháng. Khách hàng chỉ cần đóng thêm 0,5% phí bảo hiểm trên tổng giá trị gói cước. Đáng chú ý, hình thức trả góp này tách biệt hoàn toàn với các gói trả góp thiết bị, mang đến sự lựa chọn linh hoạt và đa dạng hơn cho người dùng.

Mạng di động FPT hợp tác Home Credit cung cấp gói cước trợ giá thiết bị di động - Ảnh 2.

Bảng trợ giá gói cước mạng di động FPT

Ảnh: chụp màn hình

Ông Nguyễn Việt Anh, Phó tổng Giám đốc FPT Retail chia sẻ: “Với lợi thế là hệ thống bán lẻ công nghệ hàng đầu, FPT Shop định hướng phát triển mạng di động FPT thành nền tảng kết nối toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ nhằm mang lại nhiều tiện ích và giá trị thiết thực cho khách hàng. Trên nền tảng đó, FPT Shop hợp tác cùng Home Credit để kết hợp tài chính tiêu dùng và bán lẻ công nghệ, qua đó mang đến các giải pháp tích hợp, giúp khách hàng tiếp cận đa dạng nhu cầu với chi phí hợp lý. Trong tương lai, hai bên sẽ tiếp tục mở rộng sang nhiều lĩnh vực, tạo thêm giá trị thiết thực và nâng cao trải nghiệm toàn diện cho khách hàng”.

Sự kết hợp giữa chương trình trợ giá, giải pháp trả góp 0% lãi suất và tiện ích của gói cước giúp khách hàng vừa dễ dàng sở hữu những thiết bị hiện đại, vừa trải nghiệm kết nối di động với chi phí tối ưu. Đây được xem là bước đi chiến lược của FPT Shop, mạng di động FPT và Home Credit trong việc mang công nghệ đến gần hơn với người Việt.

Tin liên quan

FPT Shop triển khai gói bảo hành 1 đổi 1 khi mua iPhone

FPT Shop triển khai gói bảo hành 1 đổi 1 khi mua iPhone

Không cần trả thêm một khoản lớn cho gói bảo hành trọn đời, giờ đây người dùng có thể bảo hành 1 đổi 1 cho điện thoại iPhone chính hãng, bằng việc trả từ 149.000 đồng/tháng khi mua máy kèm SIM FPT tại FPT Shop.

Khám phá thêm chủ đề

FPT Home Credit Gói cước Honor X8c Trả góp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận