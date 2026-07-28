Mang hung khí đi tìm đối thủ, nhóm thanh thiếu niên chém nhầm người đi đường

Ngày 27.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã triệu tập 20 thanh thiếu niên liên quan đến vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, mang hung khí và chém nhầm một nhóm người đi đường.

Cơ quan công an triệu tập nhóm thanh thiếu niên liên quan vụ mang hung khí, tụ tập gây rối trật tự công cộng ẢNH: TRƯỜNG GIANG

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa Trần Quốc Lợi (16 tuổi, ở phường Quy Nhơn Tây) và một nhóm thanh thiếu niên ở phường Quy Nhơn.

Để giải quyết mâu thuẫn, khuya 25.7, Lợi rủ thêm nhiều người cùng đi tìm nhóm đối phương. Nhóm này tiếp tục lôi kéo thêm nhiều người tham gia, nâng tổng số lên 26 người.

Rạng sáng 26.7, cả nhóm đi trên nhiều xe máy, mang theo dao tự chế, dao các loại, ná bắn đạn bi, vỏ chai bia... tập trung trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Tuy Phước, rồi kéo về khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) để tìm đối thủ.

Trong quá trình di chuyển qua nhiều tuyến phố, các đối tượng dàn hàng ngang, nẹt pô, la hét, sử dụng điện thoại quay video và mang theo hung khí, gây mất an ninh trật tự.

Khi đến đường Lê Thanh Nghị (phường Quy Nhơn), cả nhóm phát hiện H.C.D (16 tuổi, ở phường Quy Nhơn Nam) cùng 5 người bạn đang chở nhau đi dạo. Do nhầm tưởng "đối thủ", nhóm thiếu niên lập tức hô hào rượt đuổi, dùng hung khí tấn công và ném nhiều vỏ chai bia về phía nhóm của D.

Nhóm Trần Quốc Lợi mang dao tự chế đi tìm đối thủ rồi chém nhầm người đi đường ẢNH: TRƯỜNG GIANG

Trong đó, Bùi Trọng Hổ (16 tuổi, ở phường Quy Nhơn Bắc) được xác định đã dùng dao tự chế chém trúng lưng một người trong nhóm của D., rồi rời khỏi hiện trường.

Khi đến khu vực ngã tư Điện Biên Phủ - quốc lộ 19B, phát hiện lực lượng công an, cả nhóm bỏ chạy tán loạn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Tuy Phước Bắc và Công an phường Quy Nhơn Bắc khẩn trương truy xét những người liên quan, thu thập chứng cứ và làm rõ vụ việc.

Đến nay, cơ quan công an đã triệu tập 20 người để làm việc, thu giữ nhiều hung khí cùng các tang vật. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối với những người liên quan về hành vi gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm khác.